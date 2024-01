Зима в очередной раз подняла тему повреждения аккумуляторов электромобилей. В Финляндии застраховать модели Porsche Taycan и Audi E-tron GT становится проблематично из-за высокой стоимости замены аккумуляторов.

Тяговые батареи электромобилей практически всегда располагаются на полу автомобиля между осями. Поэтому воздействие ударов по аккумуляторам не является большим сюрпризом, но в случае повреждения расходы на ремонт или замену аккумуляторов слишком высоки.

Не страхуют электрические Audi и Porsche в компании If, которая изменила свои принципы по страхованию Porsche Taycan. Линия также распространяется на сестринскую версию модели Audi E-Tron GT и RS E-Tron GT. "На данный момент в If мы не предоставляем новое каско для таких моделей электромобилей: Porsche Taycan, Audi e-Tron GT и Audi RS e-Tron GT", - говорит Питер Розелиус, менеджер по продуктам страхования транспортных средств в If.

"На данный момент решение ограничить комплексное страхование для этих моделей автомобилей связано с чрезвычайно высокими затратами на ремонт повреждений аккумуляторов в Финляндии. Кроме того, повреждения аккумуляторов, кажется, случаются с ними чаще, чем с другими электромобилями, и замена всей аккумуляторной батареи вместо ее ремонта, кажется, является преобладающей практикой. Не страхуя эту очень небольшую, но группу автомобилей повышенного риска, мы можем предложить большому количеству клиентов доступное страхование электромобилей", - сообщили в компании.

"В принципе, одна и та же политика применяется как к частным, так и к корпоративным клиентам, - продолжает Розелиус. Он рассказал о случае If, где ремонт семимиллиметровой впадины в батарейном отсеке Porsche Taycan означал замену всей батареи. На тот момент общая стоимость составляла более 80 000 евро.