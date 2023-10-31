Подержанные Audi e-tron стоят всего 30 000 долларов США, что делает их дешевле нового Chevy Bolt EUV Premier.

Audi e-tron 2019 стал входом Ингольштадта в основной сектор электромобилей. В отличие от известнейшего электрического внедорожника того времени, Tesla Model X, модель e-tron был дыханием «нормальности» и немецкого изящества.

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Несмотря на то, что он был солидным и роскошным, он отнюдь не был идеальным – машина страдала от серьезного износа. И теперь эти потери могут стать вашим выигрышем, поскольку подержанный Audi e-tron стал безумно выгодным предложением.

В новом виде Audi e-tron Premium Plus 2019 года (позже Audi представила базовую комплектацию Premium) стоила от 75 795 долларов. Вариант Prestige высшего класса вышел на рынок с еще более высокой стартовой ценой – 82 795 долларов. В то время цена e-tron соответствовала прайсу конкурентов, таких как Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Это был автомобиль высокого класса с высокой ценой.

Сегодня роскошный Audi больше не является транспортным средством только для богатых покупателей. На самом деле покупатели теперь могут приобрести подержанные экземпляры по той же цене, что и прилично оснащенный Chevrolet Bolt EUV Premier. На американском рынке есть удивительное количество б/у Audi e-trons стоимостью от 30 000 до 35 000 долларов США по всей стране. Некоторые подержанные e-trons потеряли более 60% в цене и до сих пор даже имеют некоторую базовую гарантию.

Стоит ли их покупать?

По данным испытаний EPA новый Audi e-tron мог проехать 204 мили благодаря аккумуляторной батарее на 95 киловатт-часов (из которых 86 можно использовать). Однако, в отличие от Tesla, водители e-tron обычно видят больший запас хода в реальных условиях.

Кроме того, его трансмиссия выдает 402 лошадиные силы с включенным режимом Boost, обеспечивая быстрый разгон от нуля до шестидесяти в диапазоне середины пяти секунд. При обычной езде электродвигатели производят 335 лошадиных сил, и этого все еще достаточно, чтобы заставить автомобиль двигаться динамично.

Надежность проблема?

Для тех, кто хочет e-tron своим следующим транспортным средством есть несколько вещей, которые следует отметить. Несмотря на то, что он является электромобилем (теоретически нуждается в небольшом обслуживании), e-tron 2019 был первым электромобилем Audi. Учитывая это, некоторые модели имеют отчеты Carfax, документирующие потрясающее количество ремонтов.

В отличие от Tesla Model Y, модель e-tron является сложным транспортным средством. У него есть пневматическая подвеска и много наворотов, которые могут не прослужить весь срок службы автомобиля. Проще говоря, несмотря на то, что трансмиссия содержит меньше движущихся частей, чем у автомобиля с ДВС, это все равно роскошный автомобиль с функциями, которые могут испортиться на дороге. Не обязательно, но если что-нибудь пойдет не так, вам не повезет, если проблема не в литий-ионном аккумуляторе (в США гарантия на него составляет восемь лет или 100 000 миль).

Вердикт

Стоимость Audi e-tron теперь составляет менее 35 000 долларов, как Hyundai Kona EV, Chevrolet Bolt EUV Premier и Mini Cooper SE. За такую цену e-tron довольно интересное предложение. Проверяя почти все особенности автомобиля высокого класса, электрический кроссовер тихий, изысканный и роскошный. У него один из самых приятных интерьеров в любом электромобиле, а его дизайн консервативен и не привязан к определенному периоду времени. Однако этот технологически сложный автомобиль, очень дорого ремонтировать. Кроме этого премиальные подержанные электромобили теряют цену быстрее своих конкурентов с традиционными двигателями.