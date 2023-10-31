Вживані Audi e-tron коштують лише 30 000 доларів США, що робить їх дешевшими за новий Chevy Bolt EUV Premier.

Audi e-tron 2019 року став входом Інгольштадта в основний сектор електромобілів. На відміну від найвідомішого електричного позашляховика того часу, Tesla Model X, e-tron був подихом «нормальності» та німецької витонченості.

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Незважаючи на те, що він був солідним і розкішним, він аж ніяк не був ідеальним – електрокар страждав від величезного зносу. І тепер ці втрати можуть стати вашим виграшем, оскільки вживаний Audi e-tron став шалено вигідною угодою.

У новому вигляді Audi e-tron Premium Plus 2019 року (пізніше Audi представила базову комплектацію Premium) коштувала від 75 795 доларів. Варіант Prestige вищого класу вийшов на ринок з ще вищою стартовою ціною – 82 795 доларів. У той час ціна e-tron відповідала прайсу конкурентів, таких як Jaguar I-Pace і Tesla Model X. Це був автомобіль високого класу з високою ціною.

Сьогодні розкішний Audi більше не виглядає транспортним засобом лише для заможного ешелону покупців. Насправді покупці вживаних автомобілів тепер можуть придбати вживані екземпляри за тією ж ціною, що й пристойно оснащений Chevrolet Bolt EUV Premier. На американському ринку є дивовижна кількість вживаних Audi e-trons вартістю від 30 000 до 35 000 доларів США по всій країні. Деякі вживані e-trons втратили понад 60% у ціні, і досі навіть мають деяку базову гарантію.

Чи варто їх купувати?

За даними випробувань EPA, новий Audi e-tron міг проїхати 204 милі завдяки акумуляторній батареї на 95 кіловат-годин (з яких 86 можна використовувати). Однак, на відміну від Tesla, водії e-tron зазвичай бачать більший запас ходу в реальних умовах.

Крім того, його трансмісія видає 402 кінські сили з увімкненим режимом Boost, забезпечуючи швидкий розгін від нуля до шістдесяти в діапазоні середини п’яти секунд. При звичайній їзді електродвигуни виробляють 335 кінських сил, але цього все ще достатньо, щоб змусити автомобіль рухатися динамічно.

Надійність – це проблема?

Для тих, хто хоче e-tron своїм наступним транспортним засобом, є кілька речей, які слід зазначити. Попри те, що він є електромобілем (теоретично потребує невеликого обслуговування), e-tron 2019 року був першим електромобілем Audi. Враховуючи це, деякі моделі мають звіти Carfax, що документують приголомшливу кількість ремонтів.

На відміну від Tesla Model Y, модель e-tron набагато складніший транспортний засіб. Він має пневматичну підвіску та багато наворотів, які можуть не прослужити весь термін служби автомобіля. Простіше кажучи, всупереч тому, що трансмісія містить менше рухомих частин, ніж у автомобіля з ДВС, це все одно розкішний автомобіль із функціями, які можуть зіпсуватися на дорозі. Не обов’язково, але якщо щось піде не так, вам не пощастить, якщо проблема не в літій-іонному акумуляторі (в США гарантія на нього становить вісім років або 100 000 миль).

Вердикт

Вартість Audi e-tron тепер становить менше 35 000 доларів, як Hyundai Kona EV, Chevrolet Bolt EUV Premier і Mini Cooper SE. За таку ціну e-tron є досить цікавою пропозицією. Перевіряючи особливості автомобіля високого класу, можна сказати, що цей електричний кросовер тихий, вишуканий і розкішний. Він має один із найприємніших інтер’єрів серед електромобілів, а його дизайн консервативний і не прив’язаний до певного періоду часу. Проте це технологічно складний автомобіль, який дуже дорого ремонтувати. Окрім цього, преміальні вживані електромобілі втрачають ціну швидше за своїх конкурентів з традиційними двигунами.