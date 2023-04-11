Останнє дослідження iSeeCars показує, що нові легкові авто в перший рік після покупки втрачають у ціні в середньому 8,1%.
Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових і маловживаних автомобілів 2021 – 2022 модельних років, виставлених на продаж з лютого по березень цього року та назвали ТОП-20 автомобілів, що втрачають у ціні більше за інших.
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Отже ТОП-20:
- Audi e-tron за рік стає на 27.8% дешевше за новий;
- Alfa Romeo Stelvio (-26.9%);
- Mercedes-Benz C-Class (-24.6%);
- Audi A4 (-24.3%);
- Nissan Titan (-23.9%);
- Chevrolet Silverado 1500 Limited (-23.1%);
- Infiniti QX80 (-23.0%);
- Nissan Murano (-22.8%);
- Infiniti Q50 (-22.5%);
- Porsche Macan (-22.4%);
- Mercedes-Benz S-Class (-22.2%);
- BMW 7 Series (-22.1%);
- Genesis G70 (-22.0%);
- BMW 2 Series (-22.0%);
- Infiniti QX50 (-21.4%);
- Ford Mustang Mach-E (-21.1%);
- BMW 5 Series (-20.4%);
- Volkswagen ID.4 (-20.4%);
- Jeep Compass (-20.4%);
- Nissan Rogue Sport (-20.4%);