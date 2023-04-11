Останнє дослідження iSeeCars показує, що нові легкові авто в перший рік після покупки втрачають у ціні в середньому 8,1%.

Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових і маловживаних автомобілів 2021 – 2022 модельних років, виставлених на продаж з лютого по березень цього року та назвали ТОП-20 автомобілів, що втрачають у ціні більше за інших.

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Отже ТОП-20:

  1. Audi e-tron за рік стає на 27.8% дешевше за новий;
  2. Alfa Romeo Stelvio (-26.9%);
  3. Mercedes-Benz C-Class (-24.6%);
  4. Audi A4 (-24.3%);
  5. Nissan Titan (-23.9%);
  6. Chevrolet Silverado 1500 Limited (-23.1%);
  7. Infiniti QX80 (-23.0%);
  8. Nissan Murano (-22.8%);
  9. Infiniti Q50 (-22.5%);
  10. Porsche Macan (-22.4%);
  11. Mercedes-Benz S-Class (-22.2%);
  12. BMW 7 Series (-22.1%);
  13. Genesis G70 (-22.0%);
  14. BMW 2 Series (-22.0%);
  15. Infiniti QX50 (-21.4%);
  16. Ford Mustang Mach-E (-21.1%);
  17. BMW 5 Series (-20.4%);
  18. Volkswagen ID.4 (-20.4%);
  19. Jeep Compass (-20.4%);
  20. Nissan Rogue Sport (-20.4%);