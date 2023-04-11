Останнє дослідження iSeeCars показує, що нові легкові авто в перший рік після покупки втрачають у ціні в середньому 8,1%.

Експерти проаналізували понад 8,9 млн нових і маловживаних автомобілів 2021 – 2022 модельних років, виставлених на продаж з лютого по березень цього року та назвали ТОП-20 автомобілів, що втрачають у ціні більше за інших.

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Отже ТОП-20: