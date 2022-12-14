Різні моделі електричних авто мають неоднакові втрати пробігу при зниженні температури повітря.

Чому електромобілі втрачають запас ходу в холодну зимову погоду?

Щоб літій-іонні батареї електромобілів виробляли електроенергію, відбувається хімічна реакція. Нижчі температури взимку сповільнюють ці фізичні та хімічні реакції, що призводить до меншого виділення енергії.

Ще однією причиною втрати запасу ходу взимку є ефективність самого електродвигуна. Порівняно з традиційними автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), електромобілі набагато ефективніше споживають енергію. При цьому значна частина тепла, що виділяється під час роботи електромотора, просто нагріває атмосферу.

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Електродвигуни також виділяють надлишок тепла, яке використовується для нагріву батареї електромобіля, щоб запобігти її старінню та збільшити запас ходу. Крім того, це тепло зазвичай не надходить у салон, тому тепло в салоні також може надходити від батареї електромобіля, сприяючи втраті запасу ходу.

Попередня підготовка батареї на домашньому зарядному пристрої та широке впровадження теплових насосів значно допомогли електромобілям їздити довше та ефективніше взимку, але поки твердотільні батареї широко не почнуть використовувати в транспорті, холод залишатиметься однією з причин зменшення запасу ходу електромобілів.

Зимовий запас ходу

Як збиралися дані

Дослідження втрати запасу ходу взимку для тринадцяти популярних моделей електромобілів було проведено компанією Recurrent, яка безкоштовно моніторить стан акумулятора для понад 10 000 власників електромобілів в Сполучених Штатах. Кожен автомобільний акумулятор перевіряється кілька разів на день через бортову телематику (звичайно, з дозволу водія).

Ця інформація про акумулятор протягом тижнів і місяців дозволяє Recurrent робити висновки про поточний запас ходу окремого автомобіля, про те, як цей запас коливатиметься в різних умовах, і як він порівнюється з сотнями чи тисячами подібних транспортних засобів.

У цьому випадку Recurrent зібрав анонімні дані про 7000 транспортних засобів у спільноті електромобілів, а також десятки тисяч точок даних із бортових пристроїв, які надають дані про споживання енергії. Результатом є як оцінена, так і підтверджена втрата дальності в електромобілів, порівнюючи температури від 20 оС до 0...-7 оС.

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Результати дослідження запасу ходу електромобілів взимку:

Який з електромобілів найбільше і найменше втрачає запас ходу взимку?

Найменша кількість перевірених втрат дальності

Згідно з перевіреними даними Recurrent, Tesla Model Y є безсумнівним переможцем у списку, втративши 18% свого запасу ходу при низьких температурах.

Найбільша втрата запасу ходу

Volkswagen ID.4 очолює наш список як найгірший EV, хоча й він був розроблений німецьким автовиробником з великим досвідом роботи в зимових умовах. Батарея ємністю 82 кВт/год повністю електричного позашляховика Volkswagen втратила 30% свого діапазону EPA в холодних умовах. Основною причиною цієї втрати енергії є відсутність теплового насоса в електромобілів, принаймні в Сполучених Штатах. Отже, він повинен споживати додаткову енергію акумулятора, щоб нагріти салон.

Можливо, ви зможете знайти ID.4 з тепловим насосом у Канаді, а ще краще — у Європі. Або ви можете одягнутися у свою улюблену парку, шарф і рукавиці, а потім зігріти салон теплом власного тіла, щоб зберегти цей діапазон.

Порада від Авто24

Попри чіткі докази того, що зимова погода впливає на запас ходу електромобіля, є кілька заходів, які ви можете вжити, щоб обмежити навантаження на акумулятор вашого електромобіля. Серед них – стиль водіння та завантаження електромобіля.