Вже більше століття поширенню електромобілів заважає один той самий чинник: незадовільні параметри батареї. З одного боку, її треба часто заряджати, з другого – відбувається це довго і нудно, а з третього – життя її коротше, ніж самого автомобіля. Як продовжити життя тягової батареї?

При тому, що глобально тягова батарея залишається головною бідою електромобіля, конкретні проблеми акумулятора залежать від його типу. Теперішні літій-іонні батареї в цілому значно кращі за усі ранні типи, але мають одну серйозну ваду. Li-Ion акумулятори швидко втрачають ємність, старіючи незалежно від того, наскільки інтенсивно власник користується машиною.

Вбивчий для батареї режим – заряджати її двічі на добу від “швидкої” зарядки.

Читайте також: Чому ламаються електромобілі в Україні

Як швидко деградує батарея електрокара

Наприклад, відомо, що літій-іонна батарея електромобіля найбільше деградує у перші 5 років. Близько 5–10% – за перші два роки, близько 15–20% – за наступні три роки. Після того акумулятор втрачає не більше 5 % за рік. У деяких машин (наприклад, Nissan Leaf) орієнтовний залишок ємності можна побачити на щитку приладів, а більш точні дані можна отримати через роз’єм OBD або у спеціальній програмі до смартфона.

Що вбиває батарею електромобіля

Якщо коротко – батарея не любить великого струму, високої та надто низької температури. Але це не значить, що її просто не можна нагрівати на сонці (хоча це теж). Чинників, які скорочують ресурс акумулятора, трохи більше, і деякі з них провокує сам водій.

Глибока розрядка – аж до нуля;

Часті інтенсивні прискорення;

Часте використання “швидкої” зарядки;

Тримання машини на відкритій парковці у сонячний день;

Тривале паркування електромобіля за температури понад +50°С (довше доби) чи при -25°С (понад тиждень);

Підключення до зарядного пристрою гарячого акумулятора (відразу після активної поїздки або після паркування на сонці);

Тривале паркування з батареєю, зарядженою до 100% (у такому випадку акумулятор бажано “заповнювати” не більш як на 80%).

Читайте також: 10 поряд, як можна збільшити пробіг електромобіля



Ідеальні умови зберігання електромобіля (на прикладі Nissan Leaf): температура +10°С та рівень зарядки 80%.

Що робити, якщо батарея електромобіля деградувала

В принципі, акумулятор можна замінити: по-перше, замовивши новий у офіційного дилера, по-друге, придбавши вживаний з аварійного автомобіля. Перше дуже дорого (кілька тисяч доларів), друге – просто дорого (від $1000).

Можна замінити окремий модуль (т. зв. консерву), а найбільш реальний для українських умов варіант – відремонтувати батарею. Є СТО, у тому числі офіційні, які вміють розпаковувати “консерви” та вираховувати в ній зіпсований елемент. Його – разом з кількома, що вже “на підході” – не складно замінити.

Система примусового охолодження батареї не застосовується на недорогих електромобілях. Але є режими, коли вона була б дуже бажаною.

Рекомендація “Авто 24”

Тягова батарея, точніше, її стан, найчастіше є ключовим чинником при визначенні рентабельності купівлі вживаного електромобіля та володіння ним. Тому було б дуже добре, обираючи ненову електричну машину, знати режим її експлуатації першим власником. В якій країні вона базувалася, в якому населеному пункті та ким експлуатувалася, якого статусу була родина або корпоративний парк, до якого машина була приписана… Все це дасть змогу зрозуміти, які перспективи має батарея обраного екземпляра – кандидата на місце біля розетки у вашому гаражі.

Читайте також: Чи справді електромобілі не ламаються?