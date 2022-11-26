Уже больше века распространению электромобилей мешает один и тот же фактор: неудовлетворительные параметры батареи. С одной стороны, ее нужно часто заряжать, с другой – происходит это долго и нудно, а с третьей – жизнь ее короче, чем самого автомобиля. Как продлить жизнь батарее электромобиля?

При том что глобально тяговая батарея остается главной бедой электромобиля, конкретные проблемы аккумулятора зависят от его типа. Нынешние литий-ионные батареи в целом значительно лучше всех ранних типов, но имеют один серьезный недостаток. Li-Ionаккумуляторы очень быстро теряют емкость, старея независимо от того, насколько интенсивно владелец пользуется машиной.

Убийственный для батареи режим – заряжать ее дважды в сутки от быстрой зарядки.

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Как быстро деградирует батарея электрокара

Например, известно, что литий-ионная батарея электромобиля больше всего деградирует в первые 5 лет. Около 5–10% – за первые два года, около 15–20% – за следующие три года. После этого аккумулятор теряет не более 5% в год. У некоторых машин (например, Nissan Leaf) ориентировочный остаток емкости можно увидеть на щитке приборов, а более точные данные можно получить через разъем OBD или в специальном приложении к смартфону.

Что убивает батарею электромобиля

Если кратко – батарея не любит большого тока, высокой и слишком низкой температуры. Но это не означает, что ее просто нельзя нагревать на солнце (хотя это тоже). Факторов, сокращающих ресурс аккумулятора, немного больше, и некоторые из них провоцирует сам водитель.

Глубокая разрядка – вплоть до нуля;

Частые интенсивные ускорения;

Частое использование быстрой зарядки;

Хранение машины на открытой парковке в солнечный день;

Продолжительная парковка электромобиля при температуре свыше +50°С (дольше суток) или при -25°С (свыше недели);

Подключение к зарядному устройству горячего аккумулятора (сразу после активной поездки или после парковки на солнце);

Продолжительная парковка с батареей, заряженной до 100% (в таком случае аккумулятор желательно заполнять не более чем на 80%).

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Идеальные условия хранения электромобиля (на примере Nissan Leaf): температура +10о С и уровень зарядки 80%.

Что делать, если батарея электромобиля деградировала

В принципе, аккумулятор можно заменить: во-первых, заказав новый у официального дилера, во-вторых, приобретя подержанный от аварийного автомобиля. Первое очень дорого (тысячи и тысячи долларов), второе – просто дорого (от $1000).

Можно заменить отдельный модуль (т.н. консерву), а наиболее реальный для украинских условий вариант – отремонтировать батарею. Есть СТО, в том числе официальные, умеющие распаковывать "консервы" и вычислять в ней испорченный элемент. Его – вместе с несколькими другими, которые тоже уже "на подходе" – не сложно заменить.

Система принудительного охлаждения батареи не используется на недорогих электромобилях. Но есть режимы, когда она была бы очень кстати.

Рекомендация "Авто 24"

Тяговая батарея, точнее ее состояние, чаще всего является ключевым фактором при определении рентабельности покупки подержанного электромобиля и владения им. Поэтому было бы очень хорошо, выбирая неновую электрическую машину, знать режим ее эксплуатации первым владельцем. В какой стране она базировалась, в каком населенном пункте и кем эксплуатировалась, какого статуса была семья или корпоративный парк, к которому машина была приписана… Все это позволит понять, какие перспективы имеет батарея избранного экземпляра – кандидата на место возле розетки в вашем гараже.

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