В Україні, як і в усьому світі, поступово набирають популярність автомобілі на електричній тязі. Однак технологія ще не досконала, а їх екологічність та зручність викликає більше запитань ніж відповідей.

Електромобілі за багатьма критеріями поступаються традиційним авто, які працюють на вуглеводнях. Скромний запас ходу, довга зарядка, проблеми узимку, деградація батареї… чи існують способи зменшити вплив цих проблем хоча б частково?

Читайте також: Скільки автомобілістів пересідають з електрокарів на традиційні авто

Видання HEvCars дало 10 простих порад власникам електрокарів, які дозволять збільшити запас ходу.

1. Ніяких різких стартів

Безумовно, використання максимального крутного моменту електромобіля прямо на старті приносить величезне задоволення. Спокуса практикувати подібне досить велика. Але потрібно пам'ятати, що на старті витрачається дуже багато енергії. Особливо, якщо цей старт різкий.

2. Стабілізація швидкості руху

Намагайтеся підтримувати свій швидкісний режим під час їзди в межах економічних показників. На панелі приладів більшості електрокарів є відповідна шкала. Звертайте на це увагу.

3. Максимально використовуйте можливості рекуперації енергії

Використовуйте рекуперативне гальмування в будь-якому зручному для цього випадку. При цьому варто попередньо ввімкнути налаштування цієї функції на максимум. Використовуйте гальма електромобіля лише тоді, коли вони необхідні.

4. Слідкуйте за розумним витрачанням теплової енергії

На обігрів салону витрачається величезна кількість енергії. Намагайтеся взимку покладатися лише на локальні точки обігріву (сидіння і кермо).

Крім того, попередньо прогрівайте електромобіль коли він підключений до мережі, так ви сядете в уже прогрітий салон і зможете менше використовувати клімат-контроль під час водіння.

5. Грамотне охолодження салону

Тут все по аналогії з обігрівом. Кондиціонер теж досить ненажерливий. Можна їздити в теплу пору року з відкритими вікнами. Це позначиться на аеродинаміці автомобіля, але не критично. Усе одно електромобілі зазвичай не їздять швидко, принаймні у місті.

6. Колеса

Статистика показує, що приблизно четверта частина всіх водіїв їздить на автомобілі з неправильно накачаними колесами. Це не тільки збільшує енергоспоживання, але і може призвести до передчасного зносу протектора.

7. Маса

Не перевантажуйте автомобіль і намагайтеся їздити з мінімальною кількістю другорядних предметів у салоні.

8. Тюнінг

Тут все те ж саме, що і в попередньому пункті. Зовнішні аксесуари можуть зробити автомобіль важче. Довіртеся оригінальним параметрам.

9. Плануйте свій маршрут

Намагайтеся їздити по заздалегідь спланованим маршрутами, які потребують менше енергії. Уникайте ділянок зі швидким рухом, якщо це можливо. У той же час затори для електромобіля нестрашні – у них витрата енергії невелика.

10. Грамотно розпоряджайтесь часом зарядки

Розраховуйте час зарядки так, щоб перед тим, як відправитися в дорогу, акумуляторна батарея вашого електромобіля була повністю заряджена. Це дозволить “виграти” пару кілометрів, якщо електромобіль довго простоював без підзарядки від мережі.

Подібне розпорядження часом зарядки збільшить не тільки запас ходу, але і допоможе заощадити на різниці тарифів, якщо ви наприклад використовуєте "нічний тариф" для "таймерної" підзарядки електрокара.