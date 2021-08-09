Электромобили по многим критериям уступают традиционным авто, работающим на углеводородах. Скромный запас хода, длинная зарядка, проблемы зимой, деградация батареи... существуют ли способы уменьшить влияние этих проблем хотя бы частично?

Издание HEvCars дало 10 простых советов владельцам электрокаров, которые позволят увеличить запас хода.

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1. Никаких резких стартов

Безусловно, использование максимального крутящего момента электромобиля прямо на старте приносит огромное удовольствие. Искушение практиковать подобное достаточно велико. Но нужно помнить, что на старте тратится очень много энергии. Особенно, если этот старт резкий.

2. Стабилизация скорости движения

Старайтесь поддерживать свой скоростной режим во время езды в пределах экономических показателей. На панели приборов большинства электрокаров есть соответствующая шкала. Обращайте на это внимание.

3. Максимально используйте возможности рекуперации энергии

Используйте рекуперативное торможение в любом удобном для этого случае. При этом следует предварительно включить настройки этой функции на максимум. Используйте тормоза электромобиля только тогда, когда они необходимы.

4. Следите за разумным расходованием тепловой энергии

На обогрев салона тратится огромное количество энергии. Старайтесь зимой полагаться только на локальные точки обогрева (сидение и руль).

Кроме того, предварительно прогревайте электромобиль когда он подключен к сети, так вы сядете в уже прогретый салон и сможете меньше использовать климат-контроль во время вождения.

5. Грамотное охлаждения салона

Здесь все по аналогии с обогревом. Кондиционер тоже достаточно прожорлив. Можно ездить в теплое время года с открытыми окнами. Это скажется на аэродинамике автомобиля, но не критично. Все равно электромобили обычно не ездят быстро, по крайней мере в городе.

6. Колеса

Статистика показывает, что примерно четвертая часть всех водителей ездит на автомобиле с неправильно накачанными колесами. Это не только увеличивает энергопотребление, но и может привести к преждевременному износу протектора.

7. Масса

Не перегружайте автомобиль и старайтесь ездить с минимальным количеством второстепенных предметов в салоне.

8. Тюнинг

Здесь все то же самое, что и в предыдущем пункте. Внешние аксессуары могут сделать автомобиль тяжелее. Доверьтесь оригинальным параметрам.

9. Планируйте свой маршрут

Старайтесь ездить по заранее спланированным маршрутам, которые требуют меньше энергии. Избегайте участков с быстрым движением, если это возможно. В то же время пробки для электромобиля не страшны – у них расход энергии невелик.

10. Грамотно распоряжайтесь временем зарядки

Рассчитывайте время зарядки так, чтобы перед тем, как отправиться в путь, аккумуляторная батарея вашего электромобиля была полностью заряжена. Это позволит "выиграть" пару километров, если электромобиль долго простаивал без подзарядки от сети.

Подобное распоряжение временем зарядки увеличит не только запас хода, но и поможет сэкономить на разнице тарифов, если вы например используете "ночной тариф" для "таймерной" подзарядки электрокара.