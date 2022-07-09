Нам так хочеться отримати нарешті авто, яке не споживає бензину, не потребує запчастин та обслуговування і взагалі – не ламається. І багато кому здається, що такі машини нарешті з’явилися в Україні, і що це – електромобілі. Але працівники “електромобільних” СТО так не думають.

Вагомий аргумент палких прихильників електромобілів – у відсутності в нього двигуна внутрішнього згорання. У якому, мовляв, безліч рухомих деталей, які і провокують усі проблеми звичайних бензинових та дизельних машин.

В ейфорії з приводу відсутності ДВЗ з його “проблемами” люди якось забувають, що крім двигуна у будь-якого транспорту є кілька інших систем, без яких електрокари теж не обходяться.

Автомобілі з ДВЗ та електроприводом настільки різні концептуально, що серед споживачів поширена думка, що останні не треба ремонтувати.

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Але навіть якщо не брати до уваги трансмісію, підвіску, гальма, кермове управління та обладнання кузова електромобіля, виявляється, що у нього є купа власних технічних проблем – суто електричних. Щоправда, проявляються вони здебільшого на вживаних електрокарах. Притому, що абсолютна більшість машин на електроприводі в Україні – якщо не після важкого ДТП, то добряче підтоптані через поважний вік…

Типові проблеми електромобілів

Звісно, електромобіль, тим більше вживаний, перш за все має технічні проблеми того ж характеру, що й звичайна машина з ДВЗ. Це зношення “витратних“ деталей ходової частини, неприємності, пов’язані з наявністю ям на шляхах, дрібні поламки арматури в салоні тощо.

Насправді електромобіль влаштований не так вже і просто. А найгірше те, що для обслуговування потрібні майстри з особливою кваліфікацією.

Але ці негаразди не лякають власників, адже вони, по-перше звичні для досвідчених автомобілістів, а по-друге, їх можна усунути на звичайному сервісі. Тож ми поговоримо тут про суто “електрокарівські” проблеми, які найчастіше трапляються з електромобілями в Україні.

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Подаємо негаразди за частотою звернень, спираючись на досвід українських провідних спеціалізованих сервісів.

Перегрів батареї та електроніки . Точніше, власник звертається зі скаргами на погану віддачу батареї, негаразди із зарядкою, погіршену динаміку. Але першопричина – у перегріві модулів. Кваліфіковані майстри мають відновити порушену систему охолодження або усунути негаразди в платах, які викликають їхній перегрів.

. Точніше, власник звертається зі скаргами на погану віддачу батареї, негаразди із зарядкою, погіршену динаміку. Але першопричина – у перегріві модулів. Кваліфіковані майстри мають відновити порушену систему охолодження або усунути негаразди в платах, які викликають їхній перегрів. Проблеми власне з батарею. На жаль, найчастіше це бувають перші дзвіночки старіння елементів батареї, не так часто трапляються відмови електроніки, яка обслуговує цей акумулятор – наприклад, так звана плата захисту (BMS).

Спеціальна програма показує стан (напругу) кожного елемента батареї електромобіля – це дозволяє прийняти рішення щодо її ремонту або повної заміни.

Електродвигун . Незважаючи на справді малу кількість деталей, електромотор теж зношується і потребує ремонту. Водій відчуває це як смикання машини і зайві шуми під час руху. Окремий випадок – підтікання антифризу (там, де є рідинна система охолодження).

. Незважаючи на справді малу кількість деталей, електромотор теж зношується і потребує ремонту. Водій відчуває це як смикання машини і зайві шуми під час руху. Окремий випадок – підтікання антифризу (там, де є рідинна система охолодження). Кондиціонер . Як бачите, поламки кліматичної системи випередили інші “електромобільні” проблеми. І це при тому, що на використанні “клімату” власники електромобілів зазвичай економлять. Власне, за винятком компресора з електроприводом тут все типове: розгерметизація системи, вихід з ладу датчиків тиску і температури, несправності блоку керування.

. Як бачите, поламки кліматичної системи випередили інші “електромобільні” проблеми. І це при тому, що на використанні “клімату” власники електромобілів зазвичай економлять. Власне, за винятком компресора з електроприводом тут все типове: розгерметизація системи, вихід з ладу датчиків тиску і температури, несправності блоку керування. Трансмісія. Редуктор електромобіля не можна порівнювати навіть з механічною коробкою передач машини з ДВЗ. Але і в цьому простенькому блоці може текти мастило, гудіти підшипники та шестерні. Трапляється це, до речі, нерідко через стару оливу в редукторі і надто агресивний стиль їзди.

Трансмісія електромобіля не така складна, як у класичної машини з ДВЗ, але час від часу і вона потребує уваги сервісменів.

Проводка. Як і у звичайній машині, в електромобіля можуть окислюватися роз’єми та перетиратися ізоляція. Плюс до того – проблеми з контактами високовольтних дротів (400 вольт, між іншим!) та їхніми вимикачами. Це здебільшого вікові проблеми, в яких провини власника немає.

Для усунення вищезгаданих несправностей варто звертатися лише на спеціалізовані сервіси. Адже крім ризику ураження електричним струмом сервісмена є небезпека отримати у машині таку собі міну уповільненої дії. Наприклад, через неграмотно відремонтований електричний вимикач з часом машина може зупинитися у дуже незручному місці. Також через некваліфікований ремонт не можна виключати потрапляння під напругу користувачів електромобіля.

Електродвигун має набагато менше слабких місць, ніж ДВЗ, але роки і пройдені кілометри даються взнаки і тут. І тоді потрібні спеціально навчені мотористи.

Рекомендація Авто24

Експлуатуючи електромобіль, забудьте про те, що “він не ламається”, “не потребує запчастин”, “вимагає сервісу раз на рік“ та інші байки, які розповідають фанатичні апологети електроприводу та безвідповідальні продавці електрокарів. Будь-яка техніка потребує дбайливого ставлення та обслуговування згідно з заводськими рекомендаціями. Тому дуже радимо крім “свого” надійного сервісмена завести книжечку (або файл у смартфоні) – мануал від виробника вашої машини. І ретельно виконувати всі його приписи.

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