Нам очень хочется получить наконец авто, которое не потребляет бензин, не требует запчастей и обслуживания, да и вообще – не ломается. И многим кажется, что такие машины наконец-то появились в Украине, и что это – электромобили. Но работники "электромобильных" СТО так не думают.

Весомый аргумент горячих поклонников электромобиля – в отсутствии у него двигателя внутреннего сгорания. В котором, мол, множество движущихся деталей, которые и провоцируют все проблемы обычных бензиновых и дизельных машин.

В эйфории по поводу отсутствия ДВС с его проблемами люди как-то забывают, что кроме двигателя у любого транспорта есть несколько других систем, без которых электрокары тоже не обходятся.

Автомобили с ДВС и электроприводом настолько разные концептуально, что среди потребителей распространено мнение, что последние не нужно ремонтировать.

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Но даже если не считать трансмиссию, подвеску, тормоза, рулевое управление и оборудование кузова электромобиля, оказывается, что у электрокара есть куча собственных технических проблем – сугубо электрических. Правда, проявляются они в основном на подержанных экземплярах. При том, что абсолютное большинство машин на электроприводе в Украине – если не после тяжелого ДТП, то изрядно подтоптаны из-за почтенного возраста…

Типичные проблемы электромобилей

Конечно, электромобиль, тем более подержанный, прежде всего, имеет технические проблемы того же характера, что и обычная неновая машина с ДВС. Это износ "расходников" ходовой части, неприятности, связанные с наличием ям на дорогах, мелкие поломки арматуры в салоне и т.д.

На самом деле электромобиль устроен не так-то просто. А хуже всего то, что для обслуживания нужны мастера с особой квалификацией.

Но такие проблемы не пугают владельца, ведь они, во-первых, привычны для опытных автомобилистов, а во-вторых, их можно устранить на обычном сервисе. Поэтому мы поговорим здесь о сугубо "электрокаровских" проблемах, которые чаще всего случаются с электромобилями в Украине.

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Предоставляем проблемы за частотой возникновения, опираясь на опыт украинских ведущих специализированных сервисов.

Перегрев батареи и электроники. Точнее, владелец обращается с жалобами на плохую отдачу батареи, проблемы с зарядкой, ухудшенную динамику. Но первопричина – в перегреве тех или иных модулей. Квалифицированные мастера должны восстановить нарушенную систему охлаждения или устранить проблемы в платах, вызывающих их перегрев.

Проблемы собственно с батареей. К сожалению, чаще всего это бывают первые колокольчики старения элементов батареи. Реже случаются отказы электроники, обслуживающей этот аккумулятор – например, так называемая плата защиты (BMS).

Специальная программа показывает состояние (напряжение) каждого элемента батареи электромобиля – это позволяет принять решение о ее ремонте или полной замене.

Электродвигатель. Несмотря на действительно меньшее количество деталей, электромотор тоже изнашивается и требует ремонта. Водитель чувствует это как дергание машины и лишние шумы во время движения. Частный случай – подтекание антифриза (там, где имеется жидкостная система охлаждения).

Кондиционер. Как видите, поломки климатической системы опередили некоторые другие “электромобильные” проблемы. И это при том, что на использовании климата владельцы электромобилей часто экономят. Собственно, кроме компрессора с электроприводом здесь все типично: разгерметизация системы, выход из строя датчиков давления и температуры, неисправности блока управления.

Трансмиссия. Редуктор электромобиля нельзя сравнивать даже с механической коробкой передач машины с ДВС. Но и в этом простом узле может течь смазка, гудеть подшипники и шестерни. Случается это, кстати, нередко из-за старого масла в редукторе и слишком агрессивного стиля езды.

Трансмиссия электромобиля не так сложна, как у классической машины с ДВС, но время от времени и она требует внимания сервисменов.

Проводка. Как и в обычной машине, у электромобиля могут окисляться разъемы и перетираться изоляция. Плюс к тому – проблемы с контактами высоковольтных проводов (400 вольт, между прочим!) и их выключателями. Это по большей части возрастные проблемы, в которых вины владельца нет.

Здесь следует добавить, что для устранения вышеупомянутых неисправностей следует обращаться только на специализированные сервисы. Ведь кроме риска поражения электрическим током сервисмена есть опасность получить в машине подобие мины замедленного действия. Например, из-за неграмотно отремонтированного электрического выключателя со временем машина может остановиться в очень неудобном месте. Также из-за неквалифицированного ремонта нельзя исключать попадания под напряжение пользователей электромобиля.

Электродвигатель имеет гораздо меньше слабых мест, чем ДВС, но годы и пройденные километры дают о себе знать и здесь. И тогда нужны специально обученные мотористы.

Рекомендация Авто24

Эксплуатируя электромобиль, забудьте о том, что "он не ломается", "не требует запчастей", "требует сервиса раз в год" и другие байки, которые рассказывают фанатичные апологеты электропривода и безответственные продавцы электрокаров. Любая техника требует бережного отношения и обслуживания согласно заводским рекомендациям. Поэтому очень рекомендуем помимо "своего" надежного сервисмена завести книжечку (или файл в смартфоне) – мануал от производителя вашей машины. И тщательно выполнять все его предписания.

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