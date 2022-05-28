Мастера из Казахстана перевели на электропривод ВАЗ-2106. Причем получилось очень профессионально.

Переставлять олдтаймер или янгтаймер на электроход придумали не сегодня – первые ретро-”Жуки” и ретро-Porsche на аккумуляторах появились в продаже еще десяток лет назад. Такой вариант позволяет фанату винтажной техники пользоваться своей любимой машиной без проблем, связанных с эксплуатацией старой техники.

И снаружи, и в интерьере эти электрические "Жигули" ничем не отличаются от стандартных бензиновых – так захотел автор проекта.

Ведь даже при идеальной реставрации, даже при неограниченном бюджете, даже в идеальных условиях пользования восстановленный ретрокар не может быть таким надежным и безопасным на дороге, как современные машины. При этом современный электрический привод избавляет старую машину от многих проблем – начиная со слабой динамики и заканчивая непредсказуемостью отказов в пути.

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Автор представленного здесь проекта по имени Фаррух взял за основу ВАЗ-2106 поздних серий, в техническом плане близкую к идеальному состоянию. Главным желанием его было сделать электромобиль, а то, что в качестве прототипа он выбрал “Жигули” - дань истории автопрома и желание удивить окружающих.

“Лада” с электроприводом: концепция

Конструкция электромобиля на базе Жигулей была детально продумана еще перед началом работ. Концептуально машина должна была сохранить классическую компоновку – с задним приводом и передним расположением силового агрегата.

Благодаря точному расчету под капотом “Жигулей” поместилось много компонентов: батарея, контроллер, конвертер, два компрессора, печка...

На своих местах остались неразрезные задний мост, карданный вал и даже коробка передач. В принципе, "четырёхступка" электромобилю необязательна, но это хороший способ обойтись без самодельного (или китайского) редуктора неизвестного уровня надежности. Сцепление упразднили как атавизм эпохи ДВС. (Забегая заранее скажем, что передачи при движении в электро-”Жигулях” все равно можно переключать, в частности, чтобы изменить темп ускорения.)

Не потребовалось серьезно перерабатывать и ходовую часть, поскольку весовые показатели электроВАЗа в целом сохранились в пределах первичной бензиновой комплектации. Так, добавление тяжелой батареи (170 кг) компенсировалось отменой не менее тяжелого (120 кг) двигателя внутреннего сгорания и его вспомогательных систем. Разнесенное размещение аккумуляторов (об этом читайте ниже) позволило сохранить в приемлемых пределах распределение масс по осям.

Трехэтажная "этажерка" с 16 аккумуляторами поместилась под капотом над двигателем, а плоский блок из 14 аккумуляторов – под полом багажника.

Однако для сохранения функциональности усилителя тормозов пришлось установить электрический вакуумный насос с ресивером. Кроме того, машина получила автономный отопитель салона, расположенный под капотом. Он работает на дизтопливе и в холодный период года греет не только пассажирский салон, но и батарею – это бывает нужно в сильные морозы перед началом поездки, ведь обычно во время активной работы литий-ионные аккумуляторы греют себя сами.

Не забыли и о комфорте – "шестерка" получила кондиционер, ведь автомобиль строился для эксплуатации в южной стране.

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Электропривод "шестёрки"

"Жигули" теперь приводит в движение электрический двигатель – трехфазный асинхронного типа, мощностью 10 киловатт, он питается переменным током номинальным напряжением 96 вольт. Обороты двигателя регулируются путем изменения частоты тока, за это отвечает электронный акселератор и контроллер, коммутирующий ток до 500 ампер.

Электромотор с МКП соединили не переходной плитой, а сварной рамкой из уголка. Двигатель поставили на штатные подушки ВАЗа через дополнительную раму.

Теперь о самом интересном – аккумуляторной батарее. Ее напряжение – 108 вольт, емкость – 33 кВт-ч, запас энергии составляет 325 А-час. Батарея набрана конструктором самостоятельно из 30 аккумуляторных блоков. Каждый блок состоит из стандартных 3,6-вольтных элементов LG Е63. Блоки сгруппированы в два модуля, на 16 и 14 блоков, первый установлен под капотом над двигателем, второй – в полу багажника. Там же – точнее, под задней полкой салона – закрепили зарядное устройство мощностью на 3 кВт, которое заряжает батарею от домашней электросети 220 В. При этом багажник остался свободным и сохранил свою функциональность.

Испытания показали, что полного заряда батарей электро-Жигулям хватает на реальные 200 – 250 км пробега, что очень неплохо для автомобиля такого размерного класса и такой схемы трансмиссии.

Электрическую "шестерку" от бензиновой отличает одна-единственная мелочь, и она заметна на этом фото.

В заключение осталось добавить, что владелец принципиально оставил интерьер и внешность ВАЗ-2106 штатными – как говорится, "в оригинале". О том, что перед вами электромобиль, можно понять только заглянув под задний бампер: на месте выхлопной трубы символично спрятали розетку зарядного устройства...

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