Различные модели электрических автомобилей имеют неодинаковые потери пробега при понижении температуры воздуха.

Почему электромобили теряют запас хода в холодную зимнюю погоду?

Чтобы литиево-ионные батареи электромобилей производили электроэнергию, происходит химическая реакция. Более низкие температуры зимой замедляют эти физические и химические реакции, что приводит к меньшему выделению энергии.

Еще одной причиной потери запаса хода зимой является эффективность самого электродвигателя. По сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) электромобили гораздо эффективнее потребляют энергию. При этом значительная часть выделяемого во время работы электромотора тепла просто нагревает атмосферу.

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Электродвигатели также выделяют избыток тепла, используемого для нагрева батареи электромобиля, чтобы предотвратить ее старение и увеличить запас хода. Кроме того, это тепло обычно не поступает в салон, поэтому тепло в салоне также может поступать от батареи электромобиля, способствуя потере запаса хода.

Предварительная подготовка батареи на домашнем зарядном устройстве и широкое внедрение тепловых насосов помогли электромобилям ездить дольше и эффективнее зимой, но пока твердотельные батареи широко не начнут использовать в транспорте, холод будет оставаться одной из причин уменьшения запаса хода электромобилей.

Зимний запас хода

Как собирались данные

Исследование потери запаса хода зимой для тринадцати популярных моделей электромобилей было проведено компанией Recurrent, бесплатно мониторящей состояние аккумулятора для более 10 000 владельцев электромобилей в Соединенных Штатах. Каждый автомобильный аккумулятор проверяется несколько раз в день через бортовую телематику (с разрешения водителя).

Эта информация об аккумуляторе в течение недель и месяцев позволяет Recurrent делать выводы о текущем запасе хода отдельного автомобиля, о том, как этот запас будет колебаться в разных условиях, и как он сравнивается с сотнями или тысячами подобных транспортных средств.

В этом случае Recurrent собрал анонимные данные о 7000 транспортных средствах в сообществе электромобилей, а также десятки тысяч точек данных с бортовых устройств, предоставляющих данные о потреблении энергии. Результатом является как оцененная, так и подтвержденная потеря дальности у электромобилей, сравнивая температуры от 20 °С до 0…-7 °С.

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Результаты исследования запаса хода электромобилей зимой:

Какой из электромобилей больше и меньше теряет запас хода зимой?

Наименьшее количество проверенных потерь дальности

Согласно проверенным данным Recurrent, Tesla Model Y является несомненным победителем в списке, потеряв 18% своего запаса хода при низких температурах.

Наибольшая потеря запаса хода

Volkswagen ID.4 возглавляет наш список как самый плохой EV, хотя и он был разработан немецким автопроизводителем с большим опытом работы в зимних условиях. Батарея емкостью 82 кВт/ч полностью электрического внедорожника Volkswagen потеряла 30% своего диапазона EPA в холодных условиях. Основной причиной этой потери энергии является отсутствие теплового насоса электромобилей, по крайней мере в Соединенных Штатах. Следовательно, он должен потреблять дополнительную энергию аккумулятора, чтобы нагреть салон.

Возможно, вы сможете найти ID.4 с тепловым насосом в Канаде, а еще лучше – в Европе. Или вы можете одеться в свой любимый пальто, шарф и варежки, а затем согреть салон теплом собственного тела, чтобы сохранить этот диапазон.

Совет от Авто24

Несмотря на четкие доказательства того, что зимняя погода влияет на запас хода электромобиля, есть несколько мер, которые можно принять, чтобы ограничить нагрузку на аккумулятор вашего электромобиля. Среди них – стиль вождения и загрузки электромобиля.