Зима вкотре підняла тему пошкодження акумуляторів електромобілів. У Фінляндії застрахувати моделі Porsche Taycan та Audi E-tron GT стає проблематично через високу вартість заміни акумуляторів.

Тягові батареї електромобілів практично завжди розташовуються на підлозі автомобіля між осями. Тому вплив ударів по акумуляторах не є великим сюрпризом, але в разі пошкодження витрати на ремонт або заміну акумуляторів надто високі.

Не страхують електричні Audi та Porsche у компанії If, яка змінила свої принципи щодо страхування Porsche Taycan. Лінія також поширюється на сестринську версію моделі Audi E-Tron GT і RS E-Tron GT. «На даний момент в If ми не надаємо нове каско для таких моделей електромобілів: Porsche Taycan, Audi e-Tron GT і Audi RS e-Tron GT», — говорить Пітер Розеліус, менеджер із продуктів страхування транспортних засобів в If.

"На даний момент рішення обмежити комплексне страхування для цих моделей автомобілів пов'язане з надзвичайно високими витратами на ремонт пошкоджень акумуляторів у Фінляндії. Крім того, пошкодження акумуляторів, здається, трапляються з ними частіше, ніж з іншими електромобілями, і заміна всієї акумуляторної батареї замість її ремонту, здається, є переважаючою практикою. Не страхуючи цю дуже невелику, але групу автомобілів підвищеного ризику, ми можемо запропонувати великій кількості клієнтів доступне страхування електромобілів», - повідомили в компанії.

«В принципі, одна і та ж політика застосовується як до приватних, так і до корпоративних клієнтів, - продовжує Розеліус. Він розповів про випадок If, де ремонт семиміліметрової западини в батарейному відсіку Porsche Taycan означав заміну всієї батареї. На той момент загальна вартість становила понад 80 000 євро.