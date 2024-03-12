Популярний хетчбек С-сегменту, актуальне покоління якого перебуває на конвеєрі вже 4 роки, отримав рестайлінг. Тепер модель буде пропонуватись у версіях Sportback, Sedan та в новій - A3 Allstreet, яка фактично є хетчбеком зі збільшеним кліренсом.

На відміну від сестринського Golf, який має вже 8 генерацію, модель A3 не оновлюють так часто, а тому актуальне, 4 покоління моделі було представлено аж 4 роки тому, що досить давно в рамках автомобільної промисловості й саме тому, компанія Audi вирішила оновити її.

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Зміни торкнулись зовнішнього вигляду авто. Автовиробник заявив, що тепер хетчбек та седан стали «спортивнішими, зручнішими та більш цифровими, ніж будь-коли».

Інтер’єр моделі також оновили. Новинка тепер має шкіряне кермо, контурну підсвітку на центральній консолі та підлокітник в стандартній комплектації. Оновлена A3 оснащена 10,1‑дюймовим сенсорним екраном мультимедіа, зарядними портами USB‑C та аудіосистемою Sonos.

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Версія A3 Allstreet відрізняється від інших вищим кліренсом на 15 мм та пластиковим елементам на кузові, завдяки яким вона виглядає схожою на кросовер лінійки Audi Q3. Авто оснащене 17-дюймовими колесами, що на один дюйм більше, ніж автовиробник пропонує для версії Sportback. 18- і 19-дюймові версії доступні в якості опції.

Як заявив німецький автовиробник, оновлена A3 поки постачатиметься лише з двома варіантами двигуна та трансмісії: зі 148-сильним 1,5-літровим бензиновим двигуном (35 TFSI), або p 2,0-літровим дизельний 35 TDI, що працюватимуть в парі з семиступінчастою трансмісією S-tronic.

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Очікується, що незабаром компанія Audi розширить лінійку двигунів й презентує гібридний варіант A3. Наразі, ціна на оновлену модель в Європі починається від 35 650 євро за версію Sportback 35 TFSI. Варіант Allstreet зараз є найкращим у лінійці й має ціну в 37 450 євро.