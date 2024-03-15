Владельцы обновленных Audi A3 смогут пользоваться раздельным климат-контролем и рядом других опций только за доплату. Функции можно будет забронировать на разные сроки.

О подписке на ряд функций сообщали сотрудники пресс-службы немецкой марки в рамках презентации новой модели. Помимо климата, владельцам автомобиля придется доплачивать за адаптивный круиз-контроль, а также интерфейсы Apple Car, Android Auto и другие опции.

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Покупателям Audi A3 придется оформлять платную подписку на автоматический переключатель дальнего света, адаптивный круиз-контроль, расширение однозонного климат-контроля до двухзонного, а также интерфейсы Apple Car и Android Auto. Владельцы автомобилей смогут активировать эти опции на месяц, полгода или год, а также навсегда. Стоимость подключения опций в компании пока не раскрыли.

На европейском рынке обновленная Audi A3 доступна с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, а также надежным и экономичным дизельным двигателем той же мощности. Оба агрегата комплектуются семиступенчатым "роботом" S-tronic с двумя сцеплениями. В этом году компания обещает расширить моторную гамму для семейства A3.