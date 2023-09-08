Пользователи чувствуют себя обманутыми, когда повторно оплачивают уже имеющиеся в автомобиле функции. Однако компания все еще будет предлагать подписку на другое программное обеспечение и связанные с услугами продукты.

Плата ежемесячной абонентской платы за подогрев сидений не приносит прибыли BMW. В недавнем интервью Питер Нота, член правления автопроизводителя по продажам и маркетингу, сказал, что компания больше не планирует предлагать подписку на активацию подогрева сидений автомобиля после того, как он покинет завод.

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"Пользователи не очень воспринимают эту услугу" - заявили в компании. Клиенты ощущали, что платят вдвойне. Компания не отменяет полностью подписки, сосредотачиваясь на программном обеспечении и продуктах, связанных с услугами функций водителя и помощи при парковке. Клиенты BMW более открыты для подписки на эти предложения после покупки автомобиля и компания видит потенциал.

Услуги подписки на когда-либо включенные функции автомобиля новые для отрасли. Ужесточение цифровизации современных автомобилей позволяет автопроизводителям внедрять больше услуг, связанных с программным обеспечением, и платных систем для вождения и владения, поскольку компании ищут новые источники дохода.

Потребителям могут не нравиться подписки, но они также не против них, если они прибавляют ценность, согласно исследованию S&P Global Mobility, проведенному в начале этого года. Оказалось, что потребители очень хотят такие функции, как усовершенствованная навигация и усовершенствованные системы помощи водителю, и готовы подписаться на них, но оплата за подогрев сидений и функцию дистанционного запуска вызвала меньший интерес и ударила по имиджу автопроизводителя.

Автопроизводителям может быть сложно убедить потребителей подписаться на определенные функции. Исследование Cox Automotive показало, что только 21 процент из 2000 опрошенных покупателей автомобилей на рынке знали об услугах подписки на автомобиль. Большинство респондентов – 53 процента – сказали, что подписки являются преимуществом, если они снижают первоначальную цену автомобиля. Почти 70 процентов сказали, что они делали бы покупки в другом месте, если бы бренд предлагал лишь определенные функции через месячную подписку.

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Размещение функций на платных экранах делает процесс покупки автомобиля еще более сложным, поскольку автопроизводители используют уникальные подходы к таким услугам. В начале этого года Volvo объявила, что не будет предлагать план подписки на подогрев сидений. На другом конце спектра находится такая компания, как Mercedes-Benz, в прошлом году объявившая, что владельцы ее электрических моделей EQ могут выбрать больше мощности за 1200 долларов в год, увеличивая производительность автомобиля на 20-24 процента.