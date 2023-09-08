Користувачі відчувають себе ошуканими, коли повторно оплачують функції, які вже є в автомобілі. Проте компанія все ще пропонуватиме передплату на інше програмне забезпечення та пов’язані з послугами продукти.

Плата щомісячної абонентської плати за підігрів сидінь не приносить прибутку BMW. У нещодавньому інтерв’ю Пітер Нота, член правління автовиробника з продажу та маркетингу, сказав, що компанія більше не планує пропонувати підписку на активацію підігріву сидінь автомобіля після того, як він покине завод.

Читайте також: Dacia тролить BMW через підписку на підігрів сидінь

«Користувачі не дуже позитивно сприймають цю послугу» – заявили у компанії. Клієнти відчували, що платять двічі. Компанія не скасовує повністю підписки, натомість зосереджується на програмному забезпеченні та продуктах, пов’язаних із послугами функцій про водія та допомоги при паркуванні. Клієнти BMW більш відкриті для підписки на ці пропозиції після купівлі автомобіля, і компанія бачить потенціал.

Послуги підписки на включені раніше функції автомобіля є новими для галузі. Посилення цифровізації сучасних автомобілів дозволяє автовиробникам впроваджувати більше послуг, пов’язаних із програмним забезпеченням, і платних систем для водіння та володіння, оскільки компанії шукають нові джерела доходу.

Споживачам можуть не подобатися підписки, але вони також не проти них, якщо вони додають цінність, згідно з дослідженням S&P Global Mobility, проведеним на початку цього року. Виявилося, що споживачі дуже хочуть такі функції, як покращена навігація та вдосконалені системи допомоги водієві, і готові підписатися на них, але оплата за підігрів сидінь і функцію дистанційного запуску викликала менший інтерес і вдарила по іміджу автовиробника.

Автовиробникам може бути важко переконати споживачів підписатися на певні функції. Дослідження Cox Automotive показало, що лише 21 відсоток із 2000 опитаних покупців автомобілів на ринку знали про послуги підписки на автомобіль. Більшість респондентів – 53 відсотки – сказали, що підписки є перевагою, якщо вони знижують початкову ціну автомобіля. Майже 70 відсотків сказали, що вони б робили покупки в іншому місці, якби бренд пропонував лише певні функції через місячну підписку.

Читайте також: Унікальну BMW Alpina B3 сфотографували в Україні

Розміщення функцій за платними екранами робить процес покупки автомобіля ще складнішим, оскільки автовиробники використовують унікальні підходи до таких послуг. На початку цього року Volvo оголосила, що не пропонуватиме план передплати на підігрів сидінь. На іншому кінці спектру знаходиться така компанія, як Mercedes-Benz, яка минулого року оголосила, що власники її електричних моделей EQ можуть обрати більше потужності за 1200 доларів на рік, збільшуючи продуктивність автомобіля на 20-24 відсотки.