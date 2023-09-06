Судячи з номерних знаків, цей ексклюзив знаходиться в Україні доволі давно. Втім про його цінність більшості загалу мало що відомо.

На перший погляд це звичайний кабріолет BMW. Проте гурмани і поціновувачі БМВ одразу зазначать, що це Alpina, а BMW (навіть якщо М-версія) і Альпіна це як-то кажуть зовсім різні речі.

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Що стосується конкретно цього екземпляру початку 2000-х років, він унікальний своїм кольором DakarGelb II.

Подейкують, що Альпін в такому кузові і такого кольору існує всього 3 у світі. За іншими даними, було випущено 5 таких машин, одна з яких була вщент розбита. У цьому випадку залишилося чотири. Всього ж Альпіна зробила 287 кабріолетів цієї серії (різних кольорів).

Так чи інакше, але якщо це справді оригінальна модель в оригінальній фарбі, то її власнику можна тільки по-доброму позаздрити. До речі, авто прописано в Рівному. Вартість – невідома.