Судя по номерным знакам, этот эксклюзив находится в Украине довольно давно. Впрочем, о его ценности большинству в целом мало что известно.

На первый взгляд, это обычный кабриолет BMW. Однако гурманы и ценители BMW сразу отметят, что это Alpina, а BMW (даже если М-версия) и Альпина это как-то говорят совершенно разные вещи.

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Что касается именно этого экземпляра начала 2000-х годов, он уникален своим цветом DakarGelb II.

Говорят, что Альпин в таком кузове и такого цвета существует всего 3 в мире. По другим данным, было выпущено 5 таких машин, одна из которых была наголову разбита. В этом случае осталось четыре. Всего же Альпина сделала 287 кабриолетов этой серии (разного цвета).

Так или иначе, но если это действительно оригинальная модель в оригинальной краске, то ее владельцу можно только позавидовать. Кстати, авто прописано в Ровно. Стоимость – неизвестна.