Культовое поколение BMW М3 превратится в рестомод. За основу проекта взято купе поколения E30.

Gunther Werks превратит культовую «трешку» BMW Е30 в скромный рестомод. Фирма, специализирующаяся на модернизации спорткаров Porsche и превращении классических экземпляров купе и кабриолета 911 в современные рестомоды с высокотехнологичной оснасткой, анонсировала расширение сферы своих интересов за счет модели BMW.

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В рамках мероприятия Monterey Car Week в США состоится премьера нового проекта на основе классического купе BMW 3-Series знакового поколения E30. Никакой технической информации о будущей новинке пока нет.

Рестомод выйдет под фирменным суббрендом GW9, ранее использовавшимся исключительно для углепластиковых элементов обвеса, а все автомобильные проекты именовались как Gunther Werks. Не исключено, что заглавие канонов остается для рестомодов на базе Porsche 911, а другие модели станут нести имя GW9.

Судя по единственному опубликованному тизеру, рестомод BMW M3 E30 порадует весьма сдержанным внешним видом – экстерьер дополнят лаконичные углепластиковые аэродинамические элементы и диски Vorsteiner.

Судя по хештегам #carbonfiber, #powertoweight, #handmade и #limitededition, которыми сопровождается тизер новинки, в автомобиле будут широко использованы углепластик, позволяющий снизить массу, а тираж рестомода, сборка которого окажется ручным, ограничат несколькими экземплярами.