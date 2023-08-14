Культове покоління BMW М3 перетвориться на рестомод. За основу проекту взято купе покоління E30.

Gunther Werks перетворить культову «троячку» BMW Е30 на скромний рестомод. Фірма, яка спеціалізується на модернізації спорткарів Porsche та перетворенні класичних екземплярів купе та кабріолету 911 на сучасні рестомоди з високотехнологічним оснащенням, анонсувала розширення сфери своїх інтересів за рахунок моделі BMW.

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У рамках заходу Monterey Car Week у США відбудеться прем'єра нового проекту на базі класичного купе BMW 3-Series знакового покоління E30. Жодної технічної інформації про майбутню новинку поки немає.

Рестомод вийде під фірмовим суббрендом GW9, який раніше використовувався виключно для вуглепластикових елементів обважування, а всі автомобільні проекти іменувалися як Gunther Werks. Не виключено, що назва канонів залишиться для рестомодів на базі Porsche 911, а інші моделі стануть нести ім'я GW9.

Судячи з єдиного опублікованого тизера, рестомод BMW M3 E30 порадує вельми стриманим зовнішнім виглядом – екстер'єр доповнять лаконічні вуглепластикові аеродинамічні елементи та диски Vorsteiner.

Судячи з хештегів #carbonfiber, #powertoweight, #handmade і #limitededition, якими супроводжується тизер новинки, в автомобілі будуть широко використані вуглепластик, що дозволяє знизити масу, а тираж рестомода, складання якого виявиться ручним, обмежать кількома екземплярами.