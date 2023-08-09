Представлені BMW i7 Protection та BMW 7 Series Protection, які захистять від куль, гранат та дронів-камікадзе. Автомобілі броньовані та пропонують високий рівень комфорту.

BMW представила нове покоління захищених автомобілів, включаючи BMW i7 Protection та BMW 7 Series Protection, які пропонують поєднання високого рівня захисту, комфорту під час руху, розширених функцій та потужності.

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BMW i7 Protection позиціонується як перший у світі захищений седан із повністю електричним приводом, який відповідає стандартам захисту класу VR9. Двигун внутрішнього згоряння BMW 7 серії Protection також відповідає цим стандартам захисту.

Концепція безпеки нових автомобілів заснована на базі Protection Core: самонесучої конструкції кузова з броньованої сталі, з посиленим днищем та дахом, а також броньованим склом. Дах та днище двох захищених седанів мають спеціальну броню, призначену для забезпечення оптимального захисту, особливо від вибухонебезпечних предметів. Така конструкція гарантує, що пасажири захищені не лише від потенційних атак безпілотників з використанням вибухових речовин, а й від уламків, наприклад, при детонації ручних гранат.

В оснащення входить паливний бак, що самоущільнюється. Цей бак оснащений спеціальним кожухом, який дозволяє йому автоматично герметизуватись при потраплянні кулі. BMW i7 Protection і BMW 7 Series Protection зазнали оптимізації маси в порівнянні зі своїми попередниками. Крім того, BMW i7 Protection і BMW 7 Series Protection є єдиними автомобілями із захистом у своєму сегменті, які отримали інтегральне активне кермо.

Автомобілі оснащені 20-дюймовими легкосплавними дисками у поєднанні з шинами Michelin (розміром 255-740 R510) спеціально розробленими для седанів класу Protection. Шини PAX оснащені кільцем Runflat що дозволяє автомобілю продовжувати рух зі швидкістю до 80 км/год навіть у разі повної втрати тиску.

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BMW 7 Series Protection оснащений гібридною силовою установкою на базі 4,4-літрового бензинового двигуна V8 потужністю 530 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год у нього займає лише 6,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

BMW i7 Protection оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. і 745 Нм крутного моменту. Розгін займає 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 км/год.