BMW Z8 – рідкісна спортивна модель у стилі 50-х років. Кабріолет оснащений 400-сильним V8 та розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди.

У Львові сфотографували знаменитого родстера BMW Z8 2023 року. Ексклюзивний спорткар є великою рідкістю не лише в Україні, а й у всьому світі. Знімки опублікували на сторінці supercars_ua у Instagram.

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Усього з 1998 по 2003 роки випущено лише 5703 BMW Z8. Нині ціна таких родстерів легко перевищує 200 тисяч доларів. Спорткар запам'ятався, як авто Джеймса Бонда: він знявся у фільмі "І цілого світу мало", де його розрізало навпіл циркулярною пилкою.

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Спорткар BMW Z8 – творіння знаменитого дизайнера Хенріка Фіскера, який також відомий за Aston Martin V8 Vantage та Fisker Karma. Його елегантний зовнішній вигляд виконаний у дусі знаменитого BMW 507 1956 року. У авто довгий капот, краплеподібні фари та вигнута задня частина.

Саме цей BMW Z8 отримав дивний і навіть суперечливий тюнінг. Його оснастили дверима на кшталт Lamborghini. Як правило, такі раритетні авто не допрацьовують подібним чином, адже це знижує їхню вартість.

Кабріолет оснащений 4,9-літровим V8 від культового седана BMW M5 E39. З 6-ступінчастою механічною КПП спорткар BMW Z8 розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.