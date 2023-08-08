BMW Z8 – редкая спортивная модель в стиле 50-х годов. Кабриолет оснащен 400-сильным V8 и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Во Львове сфотографировали знаменитого родстера BMW Z8 в 2023 году. Эксклюзивный спорткар является большой редкостью не только в Украине, но и во всем мире. Снимки опубликовали на странице supercars_ru в Instagram.

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Всего с 1998 по 2003 годы выпущено только 5703 BMW Z8. В настоящее время цена таких родстеров легко превышает 200 тысяч долларов. Спорткар запомнился, как авто Джеймса Бонда: он снялся в фильме "И всего мира мало", где его разрезало пополам циркулярной пилой.

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Спорткар BMW Z8 – творение знаменитого дизайнера Хенрика Фискера, который также известен Aston Martin V8 Vantage и Fisker Karma. Его элегантный внешний вид исполнен в духе знаменитого BMW 507 1956 года. У авто длинный капот, каплеобразные фары и изогнутая задняя часть.

Именно этот BMW Z8 получил удивительный и даже противоречивый тюнинг. Его оснастили дверью вроде Lamborghini. Как правило, такие раритетные автомобили не дорабатывают подобным образом, ведь это снижает их стоимость.

Кабриолет оснащен 4,9-литровым V8 от культового седана BMW M5 E39. С 6-ступенчатой механической КПП спорткар BMW Z8 разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.