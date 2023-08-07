Может показаться, что в продаже нет ничего особенного. И это не так, автомобилю 16 лет, его удалось продать вдвое дороже, чем обычно стоит M6 такого возраста.

BMW медленно, но уверенно убавляет продажи 6 серии практически везде в мире. Медленные продажи и риск каннибализации новой, 8-й серии являются причинами, убедившими мюнхенского производителя автомобилей отказаться от нее. Последний из M6 увидел свет в 2018 году. M8 занял его место всего спустя несколько месяцев.

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Но старая (на самом деле не такая уж старая) 6 серия продолжает жить. И, по всей видимости, стоимость М-версии 6-й серии росла с годами, поскольку автомобиль приближается к статусу классического молодого автомобиля (янгтаймера).

Итак, мы имеем дело с BMW M6, сошедшим с конвейера 16 лет назад, в первый год производства поколения E63. Он появился после 16-летнего перерыва в производстве, подражая культовому E24 M6 1980-х годов.

BMW расположил мощный 5,0-литровый двигатель V10 S85 под этим рельефным капотом и соединил его с автоматической коробкой SMG-III с лепестковыми переключателями. V10 производил 500 лошадиных сил и 520 Нм, направленных на заднюю ось.

В 2005-2011 годах E63 оставался в производстве. Последняя серия вышла в продажу в 2011 году. За пять лет выпуска модель BMW продала 9097 купе и 5065 кабриолетов.

M6 E63 мог разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость была ограничена электроникой до 250 км/ч. Дополнительный пакет M Driver's Package поднял стрелку спидометра до 305 км/ч.

Способен ли этот автомобиль достичь таких показателей? За всю жизнь имел троих владельцев, а теперь нашел четвертого. Он проехал всего 23 500 км. Он ездит на 19-дюймовых легкосплавных дисках с двумя спицами и шинами Michelin Pilot Sport.

Список оборудования включает заводскую систему помощи при парковке спереди и сзади, круиз-контроль, передние сиденья с подогревом и электронной регулировкой, двухзонный кондиционер и спутниковую навигацию.

Продавец сообщил, что автомобиль был полностью перекрашен. Он показал некоторые незначительные недостатки краски. На кнопках руля была заметна легкая потертость. Что касается механических неисправностей, то о них продавцу не было известно.

Машина продавалась в Гринхеме, Нидерланды, и уехала к новому владельцу после того, как он влюбился в нее и заплатил 40 000 долларов. Это невероятно высокая цена для такой модели. BMW M6 той эры стоят примерно 20 000 долларов.