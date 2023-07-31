Седан с двигателем V10 в кузове E60 был уничтожен танком.

BMW M5, дебютировавший в 2004 году, был первым в истории четырехдверным седаном, который оснащался бензиновым двигателем V10, что также сделало его самым быстрым четырехдверным седаном в свое время с максимальной скоростью 320 км/ч и ускорение до первой сотни за 4 секунды.

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5,0-литровый V10 обладает еще одной очень привлекательной чертой: он звучит очень, очень красиво. Но, в то же время, владение E60 M5 – которому уже почти 20 лет – может быстро стать дорогой головной болью, поскольку знаменитая силовая установка под капотом славится своими «болячками».

За пять лет производства E60 M5 было изготовлено около 20 000 единиц, поэтому это не тот автомобиль, который можно встретить на каждом углу.