Седан з двигуном V10 у кузові E60, було знищено танком.

BMW M5, який дебютував у 2004 році, був першим в історії чотиридверним седаном, який оснащувався бензиновим двигуном V10, що також зробило його найшвидшим чотиридверним седаном свого часу з максимальною швидкістю 320 км/год, та прискорення до першої сотні за 4 секунди.

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5,0-літровий V10 має ще одну дуже привабливу рису: він звучить дуже, дуже красиво. Але, в той же час, володіння E60 M5 – якому вже майже 20 років – може швидко стати дорогим головним болем, оскільки славетна силова установка під капотом славиться своїми «болячками».

Протягом п’яти років виробництва E60 M5 було виготовлено близько 20 000 одиниць, тому це не той автомобіль, який можна зустріти на кожному розі.