Може здатися, що в продажу немає нічого особливого. І це не так, автомобілю 16 років, його вдалось продати вдвічі дорожче, ніж зазвичай коштує M6 такого віку.

BMW повільно, але впевнено зменшує продажі 6 серії практично скрізь у світі. Повільні продажі та ризик канібалізації нової, 8-ї серії є причинами, які переконали мюнхенського виробника автомобілів відмовитися від неї. Останній з M6 побачив світ у 2018 році. M8 зайняв його місце всього через кілька місяців.

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Але стара (насправді не така вже й стара) 6 серія продовжує жити. І, очевидно, вартість М-версії 6-ї серії зростала з роками, оскільки автомобіль наближається до статусу класичного молодого автомобіля (янгтаймера).

Отже, ми маємо справу з BMW M6, який зійшов з конвеєра 16 років тому, у перший рік виробництва покоління E63. Він з’явився після 16-річної перерви у виробництві, наслідуючи культовий E24 M6 1980-х років.

BMW розташував потужний 5,0-літровий двигун V10 S85 під цим рельєфним капотом і поєднав його з автоматичною коробкою передач SMG-III із пелюстковими перемикачами. V10 виробляв 500 кінських сил і 520 Нм, спрямованих на задню вісь.

У 2005-2011 роках E63 залишався у виробництві. Остання серія вийшла у продаж у 2011 році. За п’ять років випуску моделі BMW продала 9097 купе та 5065 кабріолетів.

M6 E63 міг розганятися до 100 км/год за 4,6 секунди. Максимальна швидкість була обмежена електронікою до 250 км/год. Додатковий пакет M Driver's Package підняв стрілку спідометра до 305 км/год.

Чи цей автомобіль ще здатний досягти таких показників? За все життя мав трьох власників, а тепер знайшов четвертого. Він проїхав лише 23 500 кілометрів. Він їздить на 19-дюймових легкосплавних дисках із двома спицями та шинами Michelin Pilot Sport.

Список обладнання включає заводську систему допомоги при паркуванні спереду і ззаду, круїз-контроль, передні сидіння з підігрівом і електронним регулюванням, двозонний кондиціонер і супутникову навігацію.

Продавець повідомив, що автомобіль був повністю перефарбований. Він показав деякі незначні недоліки фарби. На кнопках керма було помітно легку потертість. Щодо механічних несправностей, то про них продавцю не було відомо.

Машина продавалась в Грінхемі, Нідерланди, і поїхала до нового власника після того, як він закохався в неї і заплатив 40 000 доларів. Це неймовірно висока ціна для такої моделі. BMW M6 тієї епохи коштують приблизно 20 000 доларів.