Представлены BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection, которые защитят от пуль, гранат и дронов-камикадзе. Автомобили бронированы и предлагают высокий уровень комфорта.

BMW представила новое поколение защищенных автомобилей, включая BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection, предлагающие сочетание высокого уровня защиты, комфорта во время движения, расширенных функций и мощности.

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BMW i7 Protection позиционируется как первый в мире защищенный седан с полностью электрическим приводом, отвечающий стандартам защиты класса VR9. Двигатель внутреннего сгорания BMW 7 серии Protection также отвечает этим стандартам защиты.

Концепция безопасности новых автомобилей основана на базе Protection Core: самонесущейся конструкции кузова из бронированной стали, с усиленным днищем и крышей, а также бронированным стеклом. Крыша и днище двух защищенных седанов имеют специальную броню, предназначенную для обеспечения оптимальной защиты, особенно взрывоопасных предметов. Такая конструкция гарантирует, что пассажиры защищены не только от потенциальных атак беспилотников с использованием взрывчатых веществ, но и от обломков, например при детонации ручных гранат.

В оснащение входит самоуплотняющийся топливный бак. Этот бак оснащен специальным кожухом, позволяющим ему автоматически герметизироваться при попадании шара. BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection претерпели оптимизацию массы по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection являются единственными автомобилями с защитой в своем сегменте, получившими интегральный активный руль.

Автомобили оснащены 20-дюймовыми легкосплавными дисками в сочетании с шинами Michelin (размером 255-740 R510), специально разработанными для седанов класса Protection. Шины PAX оснащены кольцом Runflat, что позволяет автомобилю продолжать движение со скоростью до 80 км/ч даже в случае полной потери давления.

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BMW 7 Series Protection оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 530 л. и 750 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч у него занимает всего 6,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

BMW i7 Protection оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. и 745 Нм крутящего момента. Разгон занимает 9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.