Израильское оборонное ведомство передало украинским медикам бронированные машины скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter.

Бронированием машин Mercedes-Benz Sprinter занималась израильская компания Plasan Re'em, дочернее предприятие Plasan, которая работает с военными бронированными машинами.

Компания также укомплектовала машины скорой помощи необходимым медицинским оборудованием.

Также интересно тест-драйв бронированной медички

«Очень достойный проект, который и защищает и спасает жизнь там, где это крайне необходимо», – прокомментировали передачу в компании Plasan.

Минобороны Израиля сообщило, что Украине передали еще три пуленепробиваемых машины Mercedes Sprinter. Первая из четырех машин скорой помощи была доставлена несколько недель назад.