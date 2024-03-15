Власники оновлених Audi A3 зможуть користуватися роздільним клімат-контролем та низкою інших опцій лише за доплату. Функції можна буде забронювати на різні терміни.

Про передплату на ряд функцій повідомляли співробітники прес-служби німецької марки в рамках презентації нової моделі. Крім клімату, власникам автомобіля доведеться доплачувати за адаптивний круїз-контроль, а також інтерфейси Apple Car, Android Auto та інші опції.

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Покупцям Audi A3 доведеться оформлювати платну підписку на автоматичний перемикач дальнього світла, адаптивний круїз-контроль, розширення однозонного клімат-контролю до двозонного, а також інтерфейси Apple Car і Android Auto. Власники автомобілів зможуть активувати ці опції на місяць, півроку чи рік, а також назавжди. Вартість підключення опцій у компанії поки що не розкрили.

На європейському ринку оновлена Audi A3 доступна із півторалітровим бензиновим турбомотором потужністю 150 кінських сил, а також надійним та економічним дизельним двигуном тієї ж потужності. Обидва агрегати комплектуються семиступінчастим "роботом" S-tronic з двома зчепленнями. Цього року компанія обіцяє розширити моторну гаму для сімейства A3.