Новый Audi A5, Q5 и A6 E-Tron дебютирует в этом году. Всего до конца 2025 года должно выйти более 20 новых моделей.

Только март, но Audi уже представила несколько новинок. Это началось с обновленного Q7 в конце января, а в начале февраля появился RS6 Avant GT. Обновленный S3 дебютировал через несколько дней, а на прошлой неделе - обычный A3. Первый в истории Q6 E-Tron присоединился несколько дней назад. Но в этом году впереди еще много чего.

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В 154-страничном документе Audi Report 2023 упоминается, что более 20 новых продуктов появятся на рынке до конца следующего года. Лидером будет A6 E-Tron (на фото выше в виде прототипа). Он появится в ближайшие месяцы как полностью электрическая модель на базе Premium Platform Electric. Аппаратное обеспечение PPE было разработано совместно с Porsche и уже легло в основу Q6 E-Tron и Macan. Новый A6 E-Tron будет продаваться как седан (ну, технически это будет пятидверный хэтчбек) и как универсал.

Во второй половине года Audi снимет обертки с линейки A5 следующего поколения и Q5. Эти модели будут базироваться на том, что Four Rings называют Premium Platform Combustion (PPC), что станет эволюцией существующей архитектуры VW Group MLB. Немецкий бренд класса люкс вообще не упоминает об A4, и это потому, что он исчезает.

A4, который мы знаем сегодня, станет A5 освободив место в модельном ряду для будущего лишь электрического A4 E-Tron. Audi не сообщает, будет ли в этом сегменте другой седан с двигателями внутреннего сгорания, или A5 Sportback вытеснит A4 Sedan. Шпионские снимки показали, что универсал доживет до следующего поколения, поэтому готовьтесь к тому, что модели A5/S5/RS5 Avant будут предлагаться рядом с Sportback.

Автомобильные папарацци не видели никаких прототипов купе A5 или кабриолета, но есть надежда, что двухдверные модели все еще планируются. Несмотря на это, сегмент сокращается, поэтому Mercedes объединил модели купе и кабриолет C-Class и E-Class для создания CLE.

В 2024 году Q5 выйдет в свое третье поколение, и, как и будущий A5, он получит новое семейство "высокоэффективных" двигателей внутреннего сгорания с подзарядной гибридной силой. Это будут последние разработки ICE от Audi, поскольку бренд намерен выпустить свои последние автомобили с обычными силовыми агрегатами в 2026 году. Каждый новый выпуск после этого будет EV, потому что компания хочет перейти исключительно на электричество к концу 2033 года.

Тем временем, вот некоторые из других моделей, которые, по нашему мнению, выйдут в конце 2025 года. Должен быть преемник компактного кроссовера Q3, обновленный дуэт хот-хэтч/седан RS3, Q6 E-Tron Sportback с резкой линией крыши, электрический A8 и трехрядный внедорожник Q9.

A1 и Q2 не будут обновляться, поскольку Audi объявила, что эти модели будут сняты с эксплуатации после окончания их жизненного цикла. ТТ постигла та же участь в прошлом году, когда он был снят с производства, а R8 также грозила неминуемая смерть.