Для нинішніх чи майбутніх власників BMW та Mini доступна інноваційна система BMW ConnectedDrive та мобільний додаток My BMW. За його допомогою можна надати доступ до авто, дізнатись про несанкціоноване проникнення в салон, отримати розширені функції заряджання електромобіля тощо.

Додаток My BMW разом з системою ConnectedDrive відтепер доступні для українських клієнтів бренду BMW. Аналогічний додаток також працює для власників Mini.

За допомогою додатку My BMW відбувається безперебійна комунікація між водієм та автомобілем. Його можна використовувати для планування маршрутів подорожей та передавати в навігаційну систему автомобіля. Також у додатку My BMW клієнт має можливість швидко записатись на сервісне обслуговування, дізнатись інформацію про стан автомобіля в режимі реального часу, отримувати останні новини про світ BMW.

Серед інших можливостей – дистанційно розблокувати та заблокувати двері. Також можна заздалегідь подбати про охолодження або прогрів салону. Цікаво, що функції та можливості додатку My BMW постійно будуть оновлюватись, аби клієнти мали доступ до всіх сервісів ConnectedDrive.

Інтерфейс My BMW допомагає швидко розібратись в усіх функціях автомобіля. Один дотик – і статус автомобіля в режимі реального часу на екрані клієнта. Тут можна перевірити, як блокування дверей автомобіля, так і дату наступного запису на сервіс. Нова функція з використанням штучного інтелекту – система прогнозує залишковий термін служби шин до досягнення рекомендованої глибини протектора.

З цифровим ключем BMW Digital Key клієнт може лише за допомогою смартфону відчинити та закрити автомобіль, запустити двигун та поїхати. BMW Digital Key доступний як для Apple iPhone, так і для Android OS, та зберігається в гаманці смартфона. Потрібно щоб за кермо сів хтось з членів родини або друг? За лічені хвилини водій може поділитись цифровим ключем за допомогою смартфону. BMW Digital Key може бути переданий п’яти користувачам. Своєю чергою, коли потреба у користуванні автомобілем третіми особами відпадає, власник, що є головним користувачем, може легко відкликати BMW Digital Key. Після чого він деактивується і не може бути більше використаний.

Особливо корисний додаток My BMW для власників електромобілів. Розширені функції заряджання електромобілів дозволяють контролювати цей процес через смартфон. Статус заряджання завжди під рукою – достатньо поглянути на дисплей. Аби зекономити час, клієнт має змогу 1 раз встановити параметри заряджання, наприклад, у нічні години, коли електроенергія дешевше, а також вибрати дні тижня. Електромобіль самостійно увімкне заряджання.

Якщо використовується зарядна станція з постійним струмом, додаток також пропонує обрати бажаний ліміт подачі струму. Вся історія заряджання залишається під рукою, щоб власник міг проаналізувати, скільки йому потрібно заряду для тієї чи іншої поїздки. Також за потреби дістатися до найбільш зручної зарядної станції, електромобіль визначає запас ходу та попереджає у разі, якщо його недостатньо.





Якщо раптом спрацьовує сигналізація, Remote Theft Recorder сповіщає власника за допомогою push-повідомлення у додатку My BMW. Під час увімкнення сигналізації, камери автомобіля записують зображення всього оточення та салону. Клієнт має змогу завантажити та переглянути зображення в додатку My BMW. Така опція вкрай корисна у разі несанкціонованого проникнення до автомобіля – наприклад, крадіжки або викрадення. Відео (зовнішня камера) та фото (внутрішня камера), що дистанційно завантажуються на телефон, стануть доказом при фіксуванні злочину. Щоб скористатись цією функцією, автомобіль повинен бути оснащений опціональною протиугінною сигналізацією, асистентом паркування Parking Assistant Plus та внутрішньою камерою.



Допомога Proactive Care покращує якість обслуговування клієнта в довгостроковій перспективі – від порад для дистанційного розв'язання проблеми (наприклад, дистанційне оновлення останньої версії програмного забезпечення або проведення дистанційного діагностування стану автомобіля), до гнучкої підтримки. Якщо власник знаходиться в іншому місті, а автомобіль потребує термінового візиту на сервісне обслуговування, йому запропонують відвідати найближчого дилера серед усіх в глобальній дилерській мережі BMW.

