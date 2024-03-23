Заплановані на 2025 рік моделі BMW Neue Klasse зможуть накопичувати електроенергію та працювати як розетка: технологія двонаправленої зарядки дозволяє як приймати, так і віддавати електроенергію.

Це твердження збіглося зі світовою прем’єрою BMW Vision Neue Klasse X, в ході якої компанія BMW оголосила саме про таку інновацію, оскільки двонапрямна зарядка планується до введення у серійне виробництво.

У цій технології використовується високовольтна батарея повністю електричного транспортного засобу. Вона діє як накопичувач струму, але спроможна повертати кешовану електроенергію або у власне домашнє джерело живлення, або в електромережу на більш пізньому етапі.

Передбачається, що завдяки такій технології полегшиться внесок клієнтів BMW в енергетичний перехід і сприятиме стійкому виробництву та використанню відновлюваної енергії. Клієнтам BMW вперше будуть доступні функції "Автомобіль до дому", "Автомобіль до мережі" та "Автомобіль до завантаження".

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"Починаючи з цього літа, ми будемо пропонувати оптимізовану зарядку разом з нашим партнером E.ON на низці ринків. Двонаправлена зарядка повністю інтегрована в нашу комплексну екосистему зарядки – BMW Connected Home Charging. Використовуючи автомобіль, додаток My BMW, серверну частину BMW, а також BMW DC Wallbox Professional і їхню фотоелектричну систему, клієнти зможуть контролювати потік енергії. Це знизить витрати на зарядку, подаючи електроенергію, що зберігається в їхньому BMW, назад в електромережу", - розповідає відповідальний за цей проєкт член правління BMW AG Френк Вебер.

Технологія двонаправленої зарядки на першому етапі дозволить клієнтам використовувати високовольтну батарею свого автомобіля як стаціонарний накопичувач енергії. Вуглецево-нейтральна електроенергія, вироблена фотоелектричною системою клієнта, тимчасово зберігається в акумуляторі автомобіля за допомогою BMW DC Wallbox Professional, а потім повертається для живлення інших споживачів у домі, роблячи клієнта незалежним від зовнішнього джерела живлення.

Другий етап двонаправленої зарядки дозволить клієнтам зробити частину місткості свого акумулятора доступною зовні. Цю енергетичну потужність можна використовувати як для зарядки від мережі, так і для розрядки електроенергії в неї у відповідний час.

Доступ до енергетичного ринку забезпечує партнер BMW E.ON. Для цього клієнтам знадобиться динамічний тариф на електроенергію від E.ON, який керуватиме процесом заряджання разом із серверною частиною BMW, щоб отримати дохід від обміну енергією. Ця функція стане доступною на різних ринках лише після вжиття необхідних регуляторних заходів.

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Популярність такого нововведення буде величезною. Функція використання накопиченої в автомобілі енергії дозволить використати мобільний банк живлення, наприклад, для заряджання електровелосипеда чи живлення електрообладнання під час кемпінгу або пікніка.