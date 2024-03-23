Запланированные на 2025 год модели BMW Neue Klasse смогут накапливать электроэнергию и работать как розетка: технология двунаправленной зарядки позволяет как принимать, так и отдавать электроэнергию.

Это утверждение совпало с мировой премьерой BMW Vision Neue Klasse X, в ходе которой компания BMW объявила именно о такой инновации, поскольку двунаправленная зарядка планируется к введению в серийное производство.

В этой технологии используется высоковольтная батарея полностью электрического транспортного средства. Она действует как накопитель тока, но способна возвращать кэшированную электроэнергию или в собственный домашний источник питания, или в электросеть на более позднем этапе.

Предполагается, что благодаря такой технологии облегчится вклад клиентов BMW в энергетический переход, что будет способствовать устойчивому производству и использованию возобновляемой энергии. Клиентам BMW впервые будут доступны функции "Автомобиль к дому", "Автомобиль к сети" и "Автомобиль к загрузке".

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"Начиная с этого лета, мы будем предлагать оптимизированную зарядку вместе с нашим партнером E.ON на ряде рынков. Двунаправленная зарядка полностью интегрирована в нашу комплексную экосистему зарядки – BMW Connected Home Charging. Используя автомобиль, приложение My BMW, серверную часть BMW, а также BMW DC Wallbox Professional и их фотоэлектрическую систему, клиенты смогут контролировать поток энергии. Это снизит затраты на зарядку, подавая электроэнергию, хранящуюся в их BMW, обратно в электросеть", — рассказывает ответственный за этот проект член правления BMW AG Фрэнк Вебер.

Технология двунаправленной зарядки на первом этапе позволит клиентам использовать высоковольтную батарею своего автомобиля как стационарный накопитель энергии. Углеродно-нейтральная электроэнергия, произведенная фотоэлектрической системой клиента, временно хранится в аккумуляторе автомобиля с помощью BMW DC Wallbox Professional, а затем возвращается для питания других потребителей в доме, делая клиента независимым от внешнего источника питания.

Второй этап двунаправленной зарядки позволит клиентам сделать часть емкости своего аккумулятора доступной снаружи. Эту энергетическую мощность можно использовать как для зарядки от сети, так и для разрядки электроэнергии в нее в соответствующее время.

Доступ к энергетическому рынку обеспечивает партнер BMW E.ON. Для этого клиентам понадобится динамический тариф на электроэнергию от E.ON, который будет управлять процессом зарядки вместе с серверной частью BMW, чтобы получить доход от обмена энергией. Эта функция станет доступной на разных рынках только после принятия необходимых регуляторных мер.

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Популярность такого нововведения будет огромной. Функция использования накопленной в автомобиле энергии позволит использовать мобильный банк питания, например, для зарядки электровелосипеда или питания электрооборудования во время кемпинга или пикника.