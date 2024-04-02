Ця BMW M240i ззовні виглядає як стандартна модель, але насправді має потужність у 1500 кінських сил й була створена для драгрейсингу. Авто здатне подолати квотер всього за 7,9 секунди.

Дизайн авто залишився стандартним, однак замість стандартної гуми ця M240i отримала набір гоночних сліків. Під капотом автомобіля ховається стандартний шестициліндровий двигун B58, який було суттєво модифіковано.

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Його обладнали системою турбонаддуву Precision, новими валами, новою паливною системою та модифікованою головкою. Систему повного приводу зберегли, але її також дещо покращили.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Стандартну восьмиступеневу було замінено посиленою, виробництва Pure Drivetrain Solutions. Також було встановлено нові посилені осі та карбоновий карданний вал. Цікаво, що диференціали залишились стандартними.

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Керує модифікованим двигуном та трансмісією стандартний блок від BMW, а тому ця 2 серія все ще має більшість своїх оригінальних функцій, включаючи клімат-контроль, інформаційно-розважальну систему, круїз-контроль тощо. Цікаво те, що ці функції досі доступні водію, адже салон автомобіля лишився фактично без змін.

За словами власника, вага автомобіля разом з ним становить трохи менше ніж 1600 кг. За всіма прийнятими стандартами автоспорту така вага вважається великою, а тому можна впевнено сказати, що з додатковими модифікаціями з полегшення кузова й покращенням аеродинаміки, ця BMW могла бути ще швидшою. Однак, навіть в такій специфікації автомобіль здобув звання найшвидшої BMW на планеті.