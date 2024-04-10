Дебют ще однієї «зарядженої» баварської дводверки не за горами.

Портал BMW Blog з'ясував, що презентація нової спецверсії відбудеться у травні. Відмінностей від торішньої BMW M3 CS буде мінімум: за силовою установкою та особливостями обважування купе повторить седан.

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Очікується, що M4 CS стане найшвидшою серійною BMW на Нюрбургрингу. Виробництво розпочнуть у липні, весь тираж (орієнтовно, до 2000 штук) зберуть приблизно за 12 місяців, тобто до червня 2025 року.

Інсайдери вважають, що BMW M4 CS виявиться трохи простішою за екстремальну версію CSL: збережуться задні крісла, а замість заднього приводу буде повний. Основою для купе послужить оновлена дводверка у виконанні Competition xDrive, тому можна розраховувати на лазерні ліхтарі, адаптивні матричні фари та активний задній диференціал.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Шестициліндровий 3,0-літровий турбомотор розвине 550 кінських сил і 650 Нм, коробка передач незмінна - 8-ступінчастий автомат. Підвищити віддачу двигуна вдасться за рахунок прошивки, збільшення тиску наддуву, заміни колінчастого валу та встановлення нових опор. Значна економія ваги навряд чи станеться: седан M3 CS легший за оригінал на 20 кілограмів, тому купе виявиться «суперлегким» дуже умовно.

Всі подробиці BMW M4 CS стануть відомі протягом двох місяців. Дешевою спецверсія точно не буде: за седан з літерою CS довелося переплачувати майже 50%, і немає причин, чому BMW зменшуватиме маржу. Ще цього року може з'явитися універсал M3 CS – за тим самим рецептом.