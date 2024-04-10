Дебют еще одной "заряженной" баварской двухдверки не за горами.

Портал BMW Blog выяснил, что презентация новой спецверсии состоится в мае. Отличий от прошлогодней BMW M3 CS будет минимум: по силовой установке и особенностям обвеса купе повторит седан.

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Ожидается, что M4 CS станет самой быстрой серийной BMW на Нюрбургринге. Сборку начнут в июле, весь тираж (ориентировочно, до 2000 штук) соберут примерно за 12 месяцев, то есть до июня 2025 года.

Инсайдеры считают, что BMW M4 CS окажется чуть проще экстремальной версии CSL: сохранятся задние кресла, а вместо заднего привода будет полный. Основой для купе послужит обновлённая двухдверка в исполнении Competition xDrive, поэтому можно рассчитывать на лазерные фонари, адаптивные матричные фары и активный задний дифференциал.

Шестицилиндровый 3,0-литровый турбомотор разовьет 550 лошадиных сил и 650 Нм, коробка передач неизменна - 8-ступенчатый автомат. Повысить отдачу двигателя удастся за счет прошивки, увеличения давления наддува, замены коленчатого вала и установки новых опор. Значительная экономия веса вряд ли произойдет: седан M3 CS легче исходника на 20 килограммов, поэтому купе окажется "суперлегким" очень условно.

Все подробности BMW M4 CS станут известны в течение двух месяцев. Дешевой спецверсия точно не будет: за седан с буквой CS пришлось переплачивать почти 50%, и нет причин, почему BMW будет уменьшать маржу. Еще в этом году может появиться универсал M3 CS – по тому же рецепту.