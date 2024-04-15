Модель X3 стала настоящим бестселлером бренда: в 2023 году BMW поставила 350 000 экземпляров новых авто несмотря на то, что актуальное, третье поколение кроссовера было представлено еще в 2017 году.

Однако, совсем скоро немецкий автопроизводитель представит четвертое поколение X3. BMW поделилась изображениями закамуфлированного прототипа. Как сообщается, модель будет иметь плагин-гибридную и более производительную версию M Performance.

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На изображениях прототип X3 M оснащен четырех ствольной выхлопной системой и скорее всего будет представлен в версии M50. Ожидается, что буква "и" в конце названия, которая указывает на систему впрыска топлива, исчезнет и новый BMW X3 станет первой моделью с новой аббревиатурой.

Однако, дизельные версии сохранят маркировку "d", а гибридные – "e". Электрифицированная версия получила новую батарею с большей емкостью для дополнительного запаса хода. Точных характеристик BMW пока не раскрывает.

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BMW X3 G45 2025 получил лучший коэффициент лобового сопротивления, а также более широкую колею по сравнению с прошлой генерацией G01. BMW заявляет, что инженерам удалось увеличить жесткость подвески, благодаря новым стабилизаторам поперечной устойчивости, однако это не должно повлиять на комфорт во время поездок.

Покупателям будет доступна адаптивная подвеска с амортизаторами с электронным управлением в качестве опции. Компания говорит, что обновленный X3 отлично пройдет все краш-тесты Euro NCAP, ведь кроссовер оснащен передовыми опциями безопасности.

Электрическая версия iX3 также будет представлена, однако она будет кардинально отличаться от нового X3, ведь будет создана на базе недавно представленного Vision Neue Klasse X. Электромобиль должен быть несколько больше по размерам обычной бензиновой модели.

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Ожидается, что BMW представит новый X3 с двигателем внутреннего сгорания уже через несколько недель, а электрическая версия iX3 увидит свет уже в 2025 году.