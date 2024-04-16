Компанія проводить фінальні тестування нового C-Class EV, який планують представити в другій половині 2025 року. Новинка запозичить деякі елементи стилю у моделей EQE та EQS.

Паралельно компанія BMW вже веде розробку нового покоління моделі i3, старт серійного виробництва якого також запланована на початок 2026 року.

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Електричний прототип, який помітили шпигуни, сильно відрізняється від звичайного C-Class. Замість платформи ММА електрична модель використовуватиме MB.EA, яка також лежить в основі GLC EV й була створена для майбутньої, повністю електричної лінійки бренду.

Поки що, інформації про нову платформу мало. Відомо лише, що вона матиме 800-вольтову архітектуру, а компоненти збиратимуть в Німеччині, Румунії та Китаї.

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Експерти припускають, що Mercedes-Benz представить електричний C-Class EV з двома електричними двигунами та батареєю в діапазоні 80 кВт-год. Вважається, що модель матиме розкішний інтер’єр, натхненний моделлю Concept CLA Class.

Новинка матиме цифрову панель приладів, сенсорну інформаційно-розважальну систему та ще один сенсорний екран для переднього пасажира. Також, судячи з фото прототипа, модель буде седаном, а не ліфтбеком.

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Електричний C-Class має відносно маленьке заднє скло та панорамний скляний дах. Передні та задні ліхтарі цього прототипу, очевидно, не остаточні й серійна модель матиме інший дизайн. Також очікується, що згодом з’явиться “заряджена” версія AMG.