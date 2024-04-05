Актуальне, четверте покоління кросовера презентували ще у 2019 році. Торік Mercedes-Benz випустив рестайлінг для GLE, однак схоже, що німецький автовиробник вирішив ще раз оновити модель.

Прототип з закамуфльованою передньою частиною, який помітили шпигуни, зберіг чіткі риси поточної 4 генерації моделі, а тому, побачити п’яте покоління кросовера вже найближчим часом, вочевидь, не судилося.

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Сильно закамуфльована передня частина очевидно натякає на те, що дизайнери Mercedes-Benz оновили саме її. Побачити форму фар практично неможливо через вінілове покриття, однак, бампер та решітка радіатора точно будуть іншими.

Можливо, інженери та дизайнери компанії Mercedes-Benz ще змінять деякі елементи дизайну нового GLE. Також ймовірно, що модель надійде у продаж з новою палітрою кольорів.

Шпигунам не вдалось зробити знімок інтер’єру нового GLE, однак очевидно, що всередині кросовер також оновиться. Експерти прогнозують, що новинка отримає окремий екран приладів водія та нову інформаційно-розважальну систему.

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Можливо, кросовер також отримає новий силовий агрегат, проте точної інформації про це немає. Подейкують, що оновлену версію GLE презентують в 2025 році й вона надійде у продаж як модель 2026 року.