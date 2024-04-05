Актуальное, четвертое поколение кроссовера презентовали еще в 2019 году. В прошлом году Mercedes-Benz выпустил рестайлинг для GLE, однако похоже, что немецкий автопроизводитель решил еще раз обновить модель.

Прототип с закамуфлированной передней частью, который заметили шпионы, сохранил четкие черты текущей 4 генерации модели, а потому, увидеть пятое поколение кроссовера уже в ближайшее время, очевидно, не суждено.

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Сильно закамуфлированная передняя часть очевидно намекает на то, что дизайнеры Mercedes-Benz обновили именно ее. Увидеть форму фар практически невозможно из-за винилового покрытия, однако, бампер и решетка радиатора точно будут другими.

Возможно, инженеры и дизайнеры компании Mercedes-Benz еще изменят некоторые элементы дизайна нового GLE. Также вероятно, что модель поступит в продажу с новой палитрой цветов.

Шпионам не удалось сделать снимок интерьера нового GLE, однако очевидно, что внутри кроссовер также обновится. Эксперты прогнозируют, что новинка получит отдельный экран приборов водителя и новую информационно-развлекательную систему.

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Возможно, кроссовер также получит новый силовой агрегат, однако точной информации об этом нет. Поговаривают, что обновленную версию GLE представят в 2025 году и она поступит в продажу как модель 2026 года.