Mercedes-Benz G550 больше не имеет под капотом классического двигателя V8. Вместо него рядная шестерка. Впрочем, возможность купить новый "Гелендваген" с мотором V8 осталась, но это будет модель Mercedes-AMG G63 2025.

Сегодня Mercedes-Benz официально представила обновленный "Гелендваген" - модель 2025 года. Как и предполагалось, Mercedes-Benz G550 2025 больше не имеет под капотом классического мотора V8, вместо него 6-цилиндровый рядный 3,0-литровый двигатель с турбонаддувом и гибридным "довеском" в виде 48-вольтового стартер-генератора. Система выдает 443 л.с., что на 27 л.с. больше, чем у модели с двигателем V8.

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Вместе с новым мотором внедорожник получил и обновленный девятиступенчатый "автомат" и систему полного привода с распределением момента в пропорции 40/60, тремя блокировками дифференциалов и понижающим рядом. Дорожный просвет в 241 мм не изменился, углы въезда и съезда составляют 30° и 31° градус соответственно.

В фирменной медиасистеме MBUX прописал режим Off-Road Cockpit, помогающий на бездорожье. Он отображает на 12,3-дюймовом экране положение автомобиля, высоту, угол поворота рулевого колеса. У моделей EQE и GLC позаимствована функция "прозрачный капот", которая позволяет водителю видеть "сквозь" переднюю часть автомобиля с помощью специальной камеры.

Само собой, хватает у Mercedes-Benz G550 2025 и других технологий. Так, внедорожник получил адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, функцию распознавания дорожных знаков и ряд других систем помощи водителю.

4,0-литровый мотор V8 сохранился в Mercedes-AMG G63 2025. Он оснащен двумя турбонагнетателями и все той же гибридной 48-вольтовой системой, что и базовая модель. Мощность составляет 577 л.с., и этого достаточно, чтобы разогнать большой внедорожник до 100 км/ч за 4,2 с.

Для Mercedes-AMG G63 2025 заявлена новая опция под названием AMG Active Ride Control. Это система из гидравлического стабилизатора и гидравлической адаптивной подвески. AMG Active Ride Control доступна за доплату в пакете AMG Offroad Package Pro.

Обе модели получили небольшие визуальные отличия от прошлогодних машин. Например, для G63 получил обновленный бампер и новый цвет Manufaktur Hyper Blue Magno. Также покупатели могут выбрать один из шести различных вариантов колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов.

Стоимость новинок Mercedes не назвал, но они точно не будут дешевле нынешних машин, которые в США стоят 145 и 180 тыс. долларов соответственно.