Mercedes-Benz G550 більше не має під капотом класичного двигуна V8. Замість нього - рядна шістка. Втім, можливість купити новий "Гелендваген" з мотором V8 залишилася, але це буде модель Mercedes-AMG G63 2025.

Сьогодні Mercedes-Benz офіційно представила оновлений "Гелендваген" - модель 2025 року. Як і передбачалося, Mercedes-Benz G550 2025 більше не має під капотом класичного мотора V8, замість нього 6-циліндровий рядний 3,0-літровий двигун з турбонаддувом та гібридним «доважком» у вигляді 48-вольтового стартер-генератора. Система видає 443 к.с., що на 27 к.с. більше, ніж у моделі із двигуном V8.

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Разом з новим мотором позашляховик отримав і оновлений дев'ятиступінчастий «автомат» і систему повного приводу з розподілом моменту в пропорції 40/60, трьома блокуваннями диференціалів і знижувальним рядом. Дорожній просвіт у 241 мм не змінився, кути в'їзду та з'їзду становлять 30° та 31° градус відповідно.

У фірмовій медіасистемі MBUX прописав режим Off-Road Cockpit, що допомагає на бездоріжжі. Він відображає на 12,3-дюймовому екрані положення автомобіля, висоту, кут повороту кермового колеса. У моделей EQE та GLC запозичена функція «прозорий капот», яка дозволяє водієві бачити «крізь» передню частину автомобіля за допомогою спеціальної камери.

Само собою, вистачає у Mercedes-Benz G550 2025 та інших технологій. Так, позашляховик отримав адаптивний круїз-контроль, систему моніторингу сліпих зон, функцію розпізнавання дорожніх знаків та низку інших систем допомоги водієві.

4,0-літровий мотор V8 зберігся в Mercedes-AMG G63 2025. Він оснащений двома турбонагнітачами і все тією ж гібридною 48-вольтовою системою, що і базова модель. Потужність складає 577 к.с., і цього достатньо, щоб розігнати великий позашляховик до 100 км/год за 4,2 с.

Для Mercedes-AMG G63 2025 заявлено нову опцію під назвою AMG Active Ride Control. Це система з гідравлічного стабілізатора та гідравлічної адаптивної підвіски. AMG Active Ride Control доступна за доплату в пакеті AMG Offroad Package Pro.

Обидві моделі одержали невеликі візуальні відмінності від минулорічних машин. Наприклад, для G63 отримав оновлений бампер та новий колір Manufaktur Hyper Blue Magno. Також покупці можуть вибрати один із шести різних варіантів колісних дисків діаметром від 20 до 22 дюймів.

Вартість новинок Mercedes не назвав, але вони точно не будуть дешевшими від нинішніх машин, які в США коштують 145 і 180 тис. доларів відповідно.