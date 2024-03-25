Mercedes-Benz показав перший тизер нового G-Class. Прем'єра позашляховика очікується найближчим часом.

В 2024 році легендарний Mercedes-Benz G-Class чекає на революцію — модель, яка з 1979 року змінила по суті лише одне покоління в 2018 році, стане електричною.

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Німецький автовиробник готує Mercedes-Benz EQG, який стане першим електричним варіантом заводу «Гелендвагена». Марка активно підігрівала інтерес до майбутньої прем'єри циклом тизерів, але поряд з електромобілем раптово анонсувала оновлення і звичайного G-Class із ДВС.

«Чекання майже скінчилося. Приготуйтеся познайомитися з одним із нових представників сімейства G-Class: абсолютно новим G 500», - оголосив німецький автовиробник у своїх соціальних мережах, опублікувавши тизер свого позашляховика.

The wait is almost over. Get ready to meet one of the new G-Class family members: The all-new G 500.#TheGeländewagen #G500 #GClass



[Mercedes-Benz G 500 | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 281‒248 g/km | CO₂-Klasse: G] pic.twitter.com/Btnr23uGwC — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) March 24, 2024

Жодної інформації про новинку немає — судячи з тизера, візуальні зміни зведуть до традиційних для рестайлінгу нових бамперів, переоформленої світлотехніки і, природно, нових решіток радіатора, які й показані на анонсі. Замість трьох «порожнистих» горизонтальних ламелей з'являться чотири цільні планки радіаторної решітки. Про інші деталі даних поки що немає.

Поточний Mercedes-Benz G-Class у версії G 500 оснащується 421-сильним 4,0-літровим бензиновим турбомотором V8 у поєднанні з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач та повним приводом. Про технічні характеристики новинки поки що не повідомляється, а прем'єра позашляховика відбудеться вже у вівторок 26 березня.