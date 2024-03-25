Mercedes-Benz показал первый тизер нового G-Class. Премьера внедорожника ожидается в ближайшее время.

В 2024 году легендарный Mercedes-Benz G-Class ждет революция - модель, которая с 1979 года сменила по сути лишь одно поколение в 2018 году, станет электрической.

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Немецкий автопроизводитель готовит Mercedes-Benz EQG, который станет первым электрическим вариантом завода "Гелендвагена". Марка активно подогревала интерес к предстоящей премьере циклом тизеров, но наряду с электромобилем внезапно анонсировала обновление и обычного G-Class с ДВС.

"Ожидание почти закончилось. Приготовьтесь познакомиться с одним из новых представителей семейства G-Class: абсолютно новым G 500", - объявил немецкий автопроизводитель в своих социальных сетях, опубликовав тизер рестайлингового внедорожника.

Ожидание почти закончилось. Приготовьтесь познакомиться с одним из новых членов семейства G-Class: Совершенно новый G 500.#TheGeländewagen #G500 #GClass



[Mercedes-Benz G 500 | Energieverbrauch kombiniert: 12,3-10,9 л/100 км | CO₂-Emissionen kombiniert: 281-248 г/км | CO₂-Klasse: G] pic.twitter.com/Btnr23uGwC - Mercedes-Benz (@MercedesBenz) March 24, 2024

Никакой информации о новинке нет - судя по тизеру, визуальные изменения сведут к традиционным для рестайлинга новым бамперам, переоформленной светотехнике и, естественно, новым решеткам радиатора, которые и показаны на анонсе. Вместо трех "полых" горизонтальных ламелей появятся четыре цельные планки радиаторной решетки. О других деталях данных пока нет.

Текущий Mercedes-Benz G-Class в версии G 500 оснащается 421-сильным 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. О технических характеристиках новинки пока не сообщается, а премьера внедорожника состоится уже во вторник 26 марта.