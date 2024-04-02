Новый Actros L от Mercedes-Benz Trucks с футуристической кабиной ProCabin, еще лучшей аэродинамикой и оптимизированными системами помощи обеспечит экономию топлива до трех процентов.

Практически подготовленный к серийному производству новый Actros L, родословная которого тянется от предыдущей версии 2021 модельного года, можно будет заказать в нынешнем месяце. Правда, его производство запланировано на декабрь 2024 года, поскольку еще идут незначительные доработки предложений от перевозчиков, которые тестировали машину в реальных условиях эксплуатации.

Теперь компания выводит свой флагман на новый уровень: благодаря футуристическому дизайну автомобиля, оптимизированной аэродинамике, многочисленным функциям комфорта, эффективным двигателям, высоким уровням динамики вождения. Новый Actros L с новейшими системами помощи имеет все необходимое, чтобы произвести впечатление на водителей.

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"Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие решения для транспортных средств для всех технологий привода. Традиционный грузовик с дизельным двигателем также будет оставаться незаменимым в различных регионах в мире еще некоторое время. С новым Actros L мы еще больше оптимизировали наш проверенный флагман во многих аспектах. Это уже отражено в революционном дизайне кабины", – рассказывает руководитель отдела развития Mercedes-Benz Trucks Райнер Мюллер-Финкельдей.

Бросается в глаза совершенно новый внешний вид Actros L. Весь дизайн кабины ProCabin, которая была впервые представлена во время мировой премьеры eActros 600 с аккумуляторным приводом в октябре 2023 года, разработан для эффективной аэродинамики. Добавилось и эстетических черт во внешний вид, улучшился комфорт на рабочем месте водителя.

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Все освещение в автомобиле и вокруг него впечатляет светодиодной технологией. Это касается головных фар и указателей поворота, а также боковых и задних фонарей. Матричные светодиодные фары также доступны как опция для максимального освещения. В интерьере ProCabin, доступен в трех вариантах – Stream, Big или Giga Space, предлагает многочисленные функции комфорта, такие как оптимизированный подогрев сидений, новые чехлы из плоского плетеного чехла премиум-класса или кровати с полным решетчатым каркасом и толстым матрасом.

Mercedes-Benz Trucks оставил для Actros L третье поколение 12,8-литрового дизельного двигателя OM 471. Он стал доступен наряду с проверенными дизельными двигателями OM 470 и OM 473. В третьем поколении OM 471 производитель добавил два новых турбокомпрессора. В варианте, предназначенном для перевозок на дальние расстояния, основное внимание уделяется достижению минимального потребления топлива.

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Функции безопасности, использованные в новом Actros L, также укрепляют позицию производителя как одного из пионеров в отрасли. Часто эти системы значительно превышают строгие стандарты Общих правил безопасности (GSR), которые вступят в силу с июля 2024 года и предусматривают широкий спектр систем помощи водителю для дальнейшего повышения безопасности дорожного движения для всех участников дорожного движения.

Для предотвращения несчастных случаев Daimler Truck разработал новую электронную платформу, которая обеспечивает еще больший обзор спереди и сбоку с помощью слияния датчиков, то есть объединение данных радара и камеры. Платформа электроники предлагает в 20 раз более быструю обработку данных и всего шесть установленных датчиков – четыре боковые радары ближнего радиуса действия спереди и сзади, справа и слева, один радар дальнего радиуса действия спереди в центре. Кроме этого, есть многофункциональная камера на лобовом стекле, что может охватывать угол 270 градусов вокруг автомобиля.

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Система Active Sideguard Assist второго поколения (ASGA) также демонстрирует, насколько оснащение транспортных средств шестью датчиками и соответствующим увеличенным углом обзора повышает безопасность на дороге. Активная зона предупреждения простирается до 30 метров позади и семи метров впереди автомобиля, работающего на скорости до 30 км/ч.

Фото: Daimler Truck