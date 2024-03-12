В Запорожскую область поступили от немецких партнеров три кареты скорой медицинской помощи необычной конфигурации на шасси Mercedes-Benz Sprinter. На подходе еще одна такая машина.

Необычность в том, что здесь не фургон вагонной компоновки классического Sprinter, а специальная кубообразная надстройка кузова типа кунг. В его салоне размещен реанимационный блок, где все соответствует отделению интенсивной терапии, но в уменьшенном виде.

В отличие от вагонной версии фургона, здесь больше пространства как по ширине, так и по высоте. Кубообразная форма кузова, выступающая за габариты обычного Mercedes-Benz Sprinter, расширила возможности. Удалось разместить над колесными арками боковые шкафы, кислородный отсек с внешней дверной створкой и другие вспомогательные ниши с доступом снаружи, но с выведенными атрибутами коммуникации внутрь.

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Привлекла иностранную помощь и обеспечила доставку реанимационных автомобилей в Запорожье благотворительная организация "Ротари клуб "Запорожье-Хортица". Присоединились к этому траншу пожарная часть в окружном городе Бергхайм, муниципалитет и мэр Бергхайма Фолькер Миселер, ротари-клуб RC Rhein-Erft, Lions Club Bergheim-Erft и Немецкий благотворительный фонд Blau-Gelbes Kreuz e.V)

Каждая машина укомплектована всем необходимым для экстренной медицинской помощи. В частности, есть аппараты, которые позволяют мониторить показатели жизнедеятельности, а в одной из машин есть еще и аппарат УЗИ.

Эти "скорые" предоставили Запорожскому военному госпиталю, Камышеваской и Павловской общинам. Еще одну реанимационную карету получит 9-я городская больница. Фото: Запорожская ОГА

Что касается ходовой базы Mercedes-Benz Sprinter, на шасси которого возведена кубообразная надстройка, то здесь классика – 3-литровый дизельный двигатель на 230 л.с. (169 кВт), который в смешанном цикле потребляет в пределах 12 литров дизеля на 100 километров пробега.

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Такой расход считается экономически выгодным, поскольку кое-где на балансах больниц еще стоят старенькие "таблетки" (буханки) УАЗ-452, которые с 2,5-литровым инжекторным двигателем в смешанном цикле на сотню пробега поглощают 14,4 литра бензина, а с 2,7-литровым мотором берут на 1,5-2 литра больше, то есть почти 16 и более литров. При этом уступая "Спринетрам" амортизационными свойствами, отсутствием гидроусилителя руля и многими люксовыми элементами комплектации кабины и медицинского салона в целом.