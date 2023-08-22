Ивано-Франковск отправил в военные подразделения ВСУ сразу шесть автомобилей медицинской помощи, поступивших в виде помощи от немецких благотворителей.

Все кареты прибыли с оборудованием реанимационного профиля. Из шести машин на шасси Mercedes-Benz четыре автомобиля имеют вагонную компоновку, а два – кузовную надстройку. Техника не новая, датируется 2014-2018 годами выпуска, но на хорошем техническом уровне.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный санитарный врач области Руслан Савчук, вся техника от благотворительной организации Blau-Gelbes-Kreuz после перегона из Германии прошла соответствующее техническое освидетельствование и отправлена военным медикам в хорошем состоянии.

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Реанимобили переданы в медицинские подразделения ВСУ в оригинальной гражданской колористике. Военные сами будут решать их дальнейший внешний вид, поскольку некоторые машины могут работать в городской среде при госпиталях на доставке раненых из санитарных поездов в медицинские учреждения. В таких условиях эксплуатации каретам лучше иметь оригинальное медицинское оформление, графику и соответствующие спецсигналы.